In totaal 20 vaten met ammoniakgeur uit IJzer gehaald, onderzoek loopt verder

Het waren inspecteurs van de Vlaamse Waterweg die woensdagmiddag op de Ijzer waren om de waterkwaliteit te controleren die de ontdekking deden. Aan de rand van het water werden naast enkele struiken bidons opgemerkt. Toen ze dichterbij gingen werden ze een ammoniakgeur gewaar. Ook de politie kwam ter plaatse en er werd beslist om donderdag een dreggingsoperatie uit te voeren. Daarbij was de politie betrokken, de Vlaamse Waterweg en duikers van de brandweer.

“Er werden in totaal twintig vaten of bidons bovengehaald”, zegt politiecommissaris Wim Merlevede van zone Polder. “Uit de vaten kwam telkens een ammoniakgeur. Er werd meteen verder onderzoek op gedaan. Het labo van de federale politie inzake bestrijding van de zware criminaliteit deed staalafnames van de chemische substantie binnen. Alles wordt momenteel behandeld als zijnde gevaarlijke stoffen. De resultaten daarvan zijn nog niet gekend want daarvoor is het wachten op de analyse van het labo. Ook de Vlaamse Milieu Maatschappij nam waterstalen van het water in de IJzer om na te gaan of daar sprake is van een verontreiniging. We vermoeden echter wel dat de vaten slechts kort in het water hebben gelegen. Het is de Civiele Bescherming die uiteindelijk de vaten heeft opgehaald en overgebracht naar een verwerkingsbedrijf. Ook ons onderzoek gaat verder. Wij gaan uit van een worst case scenario en gaan uit van drugsafval afkomstig van een drugslabo. Het onderzoek daar naar loopt verder.” (JH)

