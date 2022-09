Vaten met ammoniak of drugsafval uit IJzer gehaald in Diksmuide

In het water van de IJzer in Stuivekenskerke bij Diksmuide werden een groot aantal vaten met een chemische substantie in ontdekt. Duikers van de brandweer haalden de vaten boven. “Volgens de eerste onderzoeken komt een geur van ammoniak uit de vaten”, zegt commissaris Wim Merlevede van zone Polder. Dat zou op afval uit een drugslabo kunnen wijzen.

Het was de milieudienst van de Vlaamse Waterweg die de vaten bij toeval ontdekte. Ze waren bezig met een inspectie van het water van de IJzer ter hoogte van de Tervaetebrug in Stuivekenskerke toen de ontdekking werd gedaan. Aan de rand van het water lagen verschillende vaten. “Hoeveel het er precies zijn is niet duidelijk”, zegt politiecommissaris Wim Merlevede. “

Gevaarlijke stoffen

Niet alle vaten zijn zichtbaar. Vermoedelijk zijn het er 10 tot 20. Er werd een eerste pv opgesteld in zake sluikstorting. Woensdagavond werd een eerste inspectie gedaan en toen werd waargenomen dat er een soort van ammoniakgeur vrijkomt uit de vaten. We weten dat dit een grondstof is bij het proces in een drugslabo. Daarop werd beslist om donderdagochtend verder te gaan. De inspectiedienst van de Vlaamse Waterweg ging met onze recherche ter plaatse en er werden duikers van de brandweer met een adviseur gevaarlijke stoffen ter plaatse gevraagd. Eerst zal een nieuwe controle gebeuren van de vaten. Als blijkt dat ze veilig gedregd kunnen worden zullen ze naar boven worden gehaald. Dan kan er verder onderzoek op gebeuren. In ieder geval starten wij al een politioneel onderzoek met wat we kunnen. Dat gaat van een buurtonderzoek tot onderzoek met de ANPR-camera’s.”

Drugslabo?

Wanneer de vaten gedumpt werden is dus niet duidelijk. De vaten werden donderdag naar boven gehaald. Die dreggingsoperatie ging donderdag voor de middag van start. Er is een vermoeden dat de vaten afkomstig zijn van een drugslabo, maar dat werd dan nog niet ontdekt. Langs de IJzerdijk werd enkele jaren geleden een groot synthetisch drugslab ontdekt in de kelder van café De Dodengang, even verder. Het afvalwater werd toen ook in een gracht achter het café geloodst die in verbinding stond met de IJzer. De stad Diksmuide moest toen een dure saneringsoperatie op poten zetten. De betrokkenen, vooral Nederlanders, kregen effectieve celstraffen. (JH)