Haar vader schoot haar vriend dood na discussie over drugs, nu zit Mélanie (32) zelf in de cel voor dealen

Een 32-jarige moeder van twee kinderen uit Koekelare zit in de cel op verdenking van handel in drugs. Opvallend: twee jaar geleden werd de partner van de vrouw nog vermoord daar haar vader, omwille van een discussie over drugs. Nu zitten vader en dochter dus samen in de gevangenis. “Hij viel achterover toen hij hoorde dat zijn dochter opgepakt was”, zegt advocaat Bram Elyn, die zowel vader als dochter bijstaat.

Op 16 oktober plukte de politie de 32-jarige Mélanie V. uit het verkeer vlakbij haar huis in het gehucht De Mokker bij Koekelare. In haar wagen vond de politie 3.000 euro cash en een gebruikershoeveelheid cocaïne. Reden genoeg om een kijkje te nemen in haar woning, waar de politie nog eens 300 gram hash aantrof. Mélanie V. werd in de boeien geslagen en zit sindsdien in de gevangenis.

Daar vroeg Mélanie V. meteen intern bezoek aan met haar vader, die ook in de gevangenis zit. Stéphane V. belandde in de zomer van 2022 in de cel nadat hij Mario S. (28) doodschoot langs de IJzerdijk in Stuivekenskerke bij Diksmuide. Mario S. was de partner van zijn dochter Mélanie. Samen hebben ze een dochtertje, M., dat nu opgevangen wordt bij de moeder van Mélanie in Nieuwpoort. Tot voor kort hield Mélanie V. daar ook een kapsalon open.

Twaalf schoten

Stéphane V. schoot met zijn Glock maar liefst 12 keer in de richting van zijn schoonzoon. Minstens acht kogels troffen raak. Nadien waste de man zijn kleren en dacht zo de speurders te slim af te zijn, maar ook op het stuur van zijn wagen en op zijn handen vond de politie nog kruitsporen. Toch bleef Stéphane V. maandenlang ontkennen, tot hij na een test met de leugendetector – die negatief afliep – toch tot bekentenissen overging.

Uit de verklaringen van Stéphane V. zou blijken dat Mario S. drugs dealde en dat hij zijn schoonvader inzette als koerier. Toen Mario S. op 17 juli 2022 nogmaals vroeg om een pakket drugs te gaan leveren, zouden de stoppen bij Stéphane V. doorgeslagen zijn. Het onderzoek naar de moord is ondertussen volledig afgerond, in het voorjaar van 2025 zou de zaak voor het assisenhof behandeld moeten worden.

Zo snel mogelijk vrij

Kroongetuige daar wordt in ieder geval Mélanie V, als dochter van de dader en vriendin van het slachtoffer. Nu zit de jonge moeder van twee – Mélanie heeft nog een ouder kind uit een vorige relatie – echter zelf in de cel. “Ze heeft zich na de moord erg kranig gehouden maar ging al snel gebukt onder financiële problemen. En daar heeft ze verkeerde oplossingen voor gezocht”, zegt haar advocaat Bram Elyn.

De raadsman zal de onderzoeksrechter vragen om Mélanie V. zo snel mogelijk vrij te laten. “Ze is totaal niet op haar plaats in de gevangenis en niemand is daarmee gebaat, zeker haar kinderen niet. Met elektronisch toezicht, verblijf bij haar moeder en een verplichte opname voor haar drugsproblematiek zullen we proberen de onderzoeksrechter te overtuigen”, klinkt het.

Tot zolang zitten vader Stéphane en zijn dochter Mélanie dus allebei achter tralies. “Haar vader kon het niet geloven dat zijn dochter opgepakt was, en dan zeker nog voor drugsfeiten. In eerste instantie was hij kwaad en wou hij haar zelfs niet zien. Maar na een ferme reprimande heeft hij haar bij een bezoek toch eens goed vastgepakt. Het blijft je dochter”, zegt meester Elyn.