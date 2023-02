Stéphane (54) bekent na half jaar dat hij schoonzoon (28) doodschoot langs jaagpad in Diksmuide

Bijna zeven maanden nadat de 28-jarige Mario Sumaj met acht kogels vermoord werd op een jaagpad langs de IJzer in Diksmuide, heeft zijn schoonvader Stéphane V. (54) eindelijk bekentenissen afgelegd. Nadat hij faalde in een leugendetectortest gaf de man bij een nieuw verhoor eindelijk toe. “Ik moest iets doen om mijn familie te beschermen,” verklaarde V.

De moord gebeurde op 18 juli vorig jaar op het jaagpad langs de Ijzer in Stuivekenskerke nabij Diksmuide. Loodgieter Mario Sumaj (28) uit Koekelare werd met acht kogels om het leven gebracht. Vier kogels misten doel. Initieel werd gedacht dat het om een afrekening ging maar al na enkele uren kwam schoonvader Stéphane V. uit Nieuwpoort in beeld. De man bleef echter halsstarrig ontkennen. Tot nu. Tijdens een nieuw verhoor met de politie donderdag ging hij eindelijk door de knieën en bekende dat hij de schutter was.

Familie beschermen

“Hij heeft specifiek uitgelegd wat er die dag gebeurde”, zegt advocaat Bram Elyn over het vier uur durende verhoor. “Daarbij heeft hij uitvoerige verklaringen afgelegd. Geen enkele vragen is hij uit de weg gegaan. Hij heeft hen ook het motief uitgelegd.” V. zou verklaard hebben dat hij geregeld op pad werd gestuurd om pakketten af te leveren met cocaïne in opdracht van Mario. Dat zou hij beu geweest zijn omdat hij was bang was om opgepakt te worden en vreesde in de gevangenis te belanden. Op die bewuste dag heeft hij hem gezegd dat hij het niet meer zou doen.

Volgens V. reageerde Mario woedend en zei hem dat hij zijn dochter en kleindochter niet zou zien als hij weigerde de drugs te leveren. V. verklaarde aan de speurders dat Mario kogels in zijn auto had om hem te intimideren. Daarop zou het slachtoffer ook de familie van Stéphane V. bedreigd hebben. V. verklaarde vervolgens dat er ‘bij hem iets knakte’ en hij een geladen Glockpistool van onder zijn autostoel haalde. Daarop vuurde hij de hele lader leeg op Mario. “Hij verloor zichzelf helemaal op dat moment” zegt advocaat Bram Elyn, die stelt dat V. opgelucht is nu hij alles bekende.

Opeenstapeling van bewijzen

Meer dan een half jaar lang bleef V. dus ondanks een opeenstapeling van bewijzen ontkennen. De speurders gingen er nochtans altijd al van uit dat hij de dader was. V. moest meteen na zijn arrestatie ook toegeven dat hij die zondagavond op de plaats van de moord aanwezig was. Een visser had hem en Mario nog zien ruziemaken. Ook de bestelwagen van de man, die schilder is, werd in de buurt opgemerkt. En ook het kruitsporenonderzoek leverde bewijzen: zowel op de handen van de man als in zijn bestelwagen werden kruitsporen gevonden.

Telkens vroeg V. extra onderzoek en bleef ontkennen. Halfweg januari draaide een leugendetectortest echter dramatisch uit voor hem. Hij kreeg drie cruciale vragen voorgeschoteld, onder meer of hij diegene was die Mario neerschoot, en vertoonde zowat altijd leugenachtige reacties. Het moment om tot inkeer te komen, nadat V. overlegde met zijn familie, die hem blijft steunen, en zijn advocaat. Het leidde vandaag dus eindelijk tot bekentenissen.

Onderzoek naar voorbedachtheid

Met de bekentenissen is het onderzoek nog niet afgelopen. Er wordt wellicht nu snel een reconstructie gepland van de moord langs de Ijzer om het dossier te vervolledigen. Daarnaast loopt het moraliteitsonderzoek naar zowel V. als slachtoffer Mario nog. De cruciale vraag in het moordonderzoek blijft of Stéphane V. de moord voordien had gepland. Of er dus sprake is van voorbedachtheid. Daarover is de advocaat duidelijk. “Hij heeft dit niet gepland want is halsoverkop naar Mario te gaan die avond om te praten.” Het geladen wapen zou daarbij al altijd in zijn auto hebben gelegen omdat V. naar eigen zeggen bedreigd werd in het verleden. Hij zou ook ervaringen hebben in schietclubs. Het wapen werd weggegooid maar is nog niet teruggevonden. (JH)