Drugsinfiltrant blijft volhouden dat hij drugs smokkelde in opdracht van de politie

Franky D. (60) uit Zwevegem wordt vervolgd voor de invoer van grote hoeveelheden cocaïne naar België. Maar hij beweert dat hij werkte als burgerinfiltrant voor de Amerikaanse overheid, met medeweten van de Belgische politie. “De mensen waar ik zo in geloofde, hebben mij laten vallen!”

Franky D. werd opgepakt in oktober 2022 en wordt verdacht een leidende rol gespeeld hebben in het opzetten van een drugsnetwerk waarmee grote hoeveelheden drugs ingevoerd werden via de haven van Antwerpen. Er is sprake van minstens 1,8 ton. F. D. beweerde echter dat hij handelde in opdracht van de Amerikaanse Drug Enforcement Administration (DEA) en van de Belgische Federale Gerechtelijke Politie (FGP). Een mysterieuze ‘meneer Manny’, die op de Amerikaanse ambassade werkt, zou hem al in de jaren ’90 gerekruteerd hebben als burgerinfiltrant. De rechtbank in Kortrijk oordeelde dat het niet aannemelijk is gemaakt dat Franky D. werkte in opdracht van de overheid.

Tegen die beslissing werd beroep aangetekend. Volgens hem is het duidelijk bewezen dat hij handelde in opdracht van Amerika en België als burgerinfiltrant en hij geen fantast is en daarom moet worden vrijgesproken. Maar volgens de procureur-generaal verklaart de man zelf dat de FGP hem niet aanstuurde. “Het is zonneklaar verklaard door hem in zijn verhoor dat de FGP hem niet aanstuurde en het hem werd voorgesteld om te infiltreren, maar dat hij dat heeft geweigerd. Hij was geen informant, laat staan een infiltrant.” Dat de DEA op de hoogte was, kan volgens hem. “Maar op vraag van een vreemde mogendheid misdrijven plegen op Belgisch grondgebied om zo vrijuit te gaan, is te gek om los te lopen. Dat zijn clandestiene acties op Belgisch grondgebied. U werd niet aangestuurd door de FGP België, wij zijn aan u niks verschuldigd!”

Franky D. is ontgoocheld. “De FGP was zeker op de hoogte. Ik begrijp niet dat mensen waar ik zo in geloofde, mij hebben laten vallen.” Zijn advocaat wil desnoods dat de leden van de FGP onder eed komen getuigen voor het hof. “We moeten de laatste steen omdraaien om de waarheid naar boven te laten komen.” Het hof doet uitspraak op 12 februari. Als het oordeelt dat hij toch geen infiltrant was, kan er gepleit worden over de straf. (OSM)