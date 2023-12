Franky D. (59) voerde tonnen cocaïne in, maar zegt in rechtbank dat hij infiltrant is

Was Franky D. (59) uit Zwevegem een infiltrant voor de Amerikaanse DEA en de Federale Gerechtelijke Politie? Over die vraag werd dinsdag gedebatteerd in de correctionele rechtbank van Kortrijk. D. is samen met zes anderen betrokken in een dossier rond grootschalige drugsinvoer maar handelde volgens zijn advocaat Walter Van Steenbrugge in opdracht van de politie. D. zou in Zuid-Amerika voor het eerst in contact zijn gekomen met een mysterieuze meneer Manny.

Franky D. was in de jaren ’90 een succesvolle ondernemer die met zijn bedrijf hout en plantenextracten invoerde vanuit Zuid-Amerika. “Hij was erg succesvol en voerde tot tien containers per dag uit naar Europa”, zei meester Van Steenbrugge. “Hierdoor werd hij het slachtoffer van de Zuid-Amerikaanse drugsmaffia die gebruik wilden maken van zijn aanvoerlijn om drugs te smokkelen. Mijn cliënt zijn auto en zijn woning werden beschoten in Panama en in Costa Rica. Hij wou op dat moment echter niet meewerken en is alles kwijtgeraakt. Hij ging op de vlucht met zijn boot.”

Bolle Jos

“In die periode kwam hij voor het eerst in contact met meneer Manny, een agent van de DEA (Drug Enforcement Administration) die op de Amerikaanse ambassade in Brussel werkt. Die gaf hem de kans om de drugsmaffia terug te pakken en te fungeren als infiltrant. Daarin was mijn cliënt erg succesvol. Hij heeft de grootste criminelen helpen inrekenen in Spanje, Portugal en in Nederland. Zijn volgende target was Jos Leijdekkers (ook bekend als Bolle Jos, een grote speler in de internationale drugshandel).”

“In 2020 kreeg mijn cliënt nog vijf jaar cel voor drugsfeiten maar hij handelde toen ook in opdracht van meneer Manny. Hij heeft toen gezwegen over de DEA en in ruil werd zijn celstraf nooit uitgevoerd. Door zijn veroordeling kon hij bovendien gemakkelijk in zijn volgende zaak als infiltrant glijden. Mijn cliënt heeft jarenlang gewerkt voor de DEA en mocht maandelijks zijn loon gaan ophalen bij een wisselkantoor in Oostende.”

Einde contract

“In juni vorig jaar kwam zijn contract met Manny echter ten einde, een reden daarvoor heeft hij nooit gekregen. Op 26 oktober 2022 werd hij opgepakt in deze zaak. Hij dacht eerst nog dat het in scène gezet was maar iedereen liet hem vallen. Hij zit nu al meer dan een jaar in voorhechtenis en voelt zich in de steek gelaten. Ik heb mijn uiterste best gedaan om hem vrij te krijgen en zelfs contact gehad met zowel toenmalig minister van Justitie Vincent Van Quickenborne als de huidige minister Paul Van Tighelt maar uiteindelijk gebeurde er niets.”

“Het beste leek mij om hem uit het dossier te houden, dat hij voor de buitenwereld verstek laat en op de vlucht slaat. In werkelijkheid zou hij dan opgaan in een getuigenbeschermingsprogramma in ruil voor een som van minstens 3,5 miljoen euro om verder te kunnen leven in veiligheid. Want zijn veiligheid en die van zijn familie is nu zijn grootste zorg.”

Misdrijven

De procureur deed heel het verhaal van Franky D. echter af als gebakken lucht. “Laat mij duidelijk zijn: er is geen burgerinfiltratie gebeurd, punt”, klonk het formeel bij het Openbaar Ministerie. “Ik denk dat meester Van Steenbrugge te veel slechte films gezien heeft. Hij maakt het enkel aannemelijk dat er één contact was met de FGP maar dat kan over alles gegaan zijn. En zelfs al was de beklaagde betrokken bij de DEA, dan nog hebben de Amerikanen geen zeggenschap op Belgisch grondgebied. Ik moet enkel nagaan over er hier misdrijven gepleegd zijn en daarvoor zijn de bewijzen overduidelijk.”

Over de grond van de zaak, de invoer van containers cocaïne, wordt pas later gepleit. De rechter moet eerst beslissen of Franky D. wel degelijk een burgerinfiltrant was of niet. Mogelijk moeten zijn contactpersonen bij de politie of de mysterieuze meneer Manny komen getuigen. De zaak wordt vervolgd op 2 januari. (JF)