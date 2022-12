Begeleidingscentrum voor druggebruikers Kompas bestaat 35 jaar:“Ons werk hier zal nooit af zijn”

2022 was voor vzw ‘Kompas’ een jubileumjaar, want het vierde zijn 35-jarig bestaan. Als begeleidingscentrum bekommert het zich om druggebruikers en mensen met andere verslavingen. De Wervikse directeur en oprichter Jan Theuwen (69) blikt terug én kijkt vooruit. “De grote uitdaging van de toekomst? Een samenwerking opzetten tussen alle actoren in de zorgsector.

Vzw Kompas is een door de overheid erkende voorziening. De basisprincipes van Kompas zijn: aanbod volgens vraag van de cliënt, aanbod gericht op specifieke doelgroepen, aanklampend en mobiel werken en samenwerken met andere hulpverleners en diensten.

Het begon allemaal zo’n 38 jaar geleden. “In 1985 heb ik dit opgericht met de bedoeling om dit vijf jaar te doen”, vertelt Jan Theuwen (69), de bezieler en directeur van Kompas. “Toen verschoof het drugprobleem van de grote steden naar andere plaatsen, zoals de kleinere centrumsteden. Naar aanleiding van een groot drugsproces stootte Justitie op een probleem. De teneur was dat ze ze ‘niet allemaal’ konden opsluiten. Toen heb ik er de kans en de ruimte gekregen om me te specialiseren in de drugsmaterie. Daarvoor moest ik wel naar het buitenland, naar Nederland. Daar heb ik veel ervaring opgedaan. Onder meer door me drie weken lang te laten opsluiten bij drugverslaafden in Nederland. Ik mengde me verder ook in drugbuurten in binnen- en buitenland. In het veld voel je wat er allemaal leeft in dit milieu. Deze expertise heb je nodig.”

Eerste bed in 1987

Kompas bood op 19 augustus 1987 zijn eerste bewoner een crisisbed aan. “Deze opstart, waarbij we 7 op 7 en de ganse dag door beschikbaar waren via crisisopnames, werd toen draaiende gehouden door slechts 6 personeelsleden. 35 jaar later werkt Kompas met 52 personeelsleden en 5 artsen. Per jaar krijgen we 2.500 personen met afhankelijkheidsproblemen de nodig zorg en begeleiding. Ook hun partner, ouders en eventueel kinderen worden geholpen”, vertelt Jan.

Kompas heeft verder 2 residentiële diensten (met overnachting) in Kortrijk. Er zijn ook ambulante werkpunten waar mensen enkel op gesprek en consultatie komen. Die zijn verspreid over Ieper, Menen, Kortrijk, Waregem, Roeselare en Torhout. Daarnaast zijn er nog tal van projecten voor specifieke doelgroepen die werken over de ganse provincie.

XTC

In 1995 trok Jan aan de bel na de intrede van XTC in onder andere het dancingmileu. “Nu wordt cocaïne nog steeds het vaakst gebruikt, ook het gebruik van speed stijgt. We zien dan weer wel dat heroïne veel minder voorkomt.”

Jan meent dat de drugzorg van de toekomst aangepast moet zijn aan de evoluties in de drugwereld.

“Nieuwe werkprincipes en werkvormen zijn nodig. Dit op basis van de vraag en behoeftes van de hulpvrager. We moeten een aanbod bieden dat aanklampend en mobiel is. Mensen met afhankelijkheidsproblemen hebben de neiging zich te verstoppen en alle hulp te weigeren. De hulpverlener moet weg van zijn werkbureau, en zich mengen in het gebruiksmilieu.”

“De grote uitdaging is netwerking en samenwerking tussen alle betrokken actoren in de zorg. Dat vereist vergaderingen en overleg. Om dit te realiseren moet ik zelf een evenwicht zoeken met mijn eigen kompas-werking. Mijn eigen toekomst? Ik blijf hier allicht tot aan mijn pensioen. Er is nog werk genoeg.”

Meer info via email vzwkompas@kompasvzw.be en www.kompasvzw.be.