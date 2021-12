Vandalen ontvreemden beelden uit de kerststal in Beveren-aan-de-IJzer

Maandagmorgen stelden inwoners vast dat meerdere beelden uit de openbare kerststal op het marktplein van Beveren-aan-de-IJzer waren ontvreemd. De kerststal is een initiatief van Landelijke Gilde en Ferm.

“Maandagmorgen stelden wij vast dat het beeld van Jozef samen met de zware houten kribbe en het kindje Jezus uit de kerststal ontvreemd waren”, reageert Magda Moerman, voorzitter van Ferm Beveren.

“Het houten beeld van Jozef was vastgeschroefd en is dus echt uit de grond getrokken. De kribbe was niet vastgemaakt omdat het een zware kribbe is. Het beeld van Maria en een schaapje werden onaangeroerd gelaten. We gaan er van uit dat dit zondagavond of zondagnacht gebeurd is. Tot op heden hebben we geen indicatie van wie dit gedaan heeft. Wie schept plezier in dergelijk vandalisme? Dat vragen wij ons in Beveren toch af.”

Eerdere diefstal

Magda vertelt dat in 2014 ook al het beeld van Jozef uit de kerststal werd ontvreemd. Het beeld werd toen terug gevonden op het kerkhof van Alveringem. Wie zondagavond of zondagnacht iets gezien heeft wat verband kan hebben met dit vandalisme, of wie meer weet hierover, kan telefonisch contact opnemen met Magda Moerman, 0473-46 97 74.

(AB)