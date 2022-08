Opsporing verzocht: dure aanhangwagen van De Tuinplaneet in Veldegem verdwenen

Op klaarlichte dag werd vrijdagmiddag de luxe-aanhangwagen van Olivier Mascaux in de Rembertstraat 60 gestolen. De voor hem laffe diefstal is een domper voor zijn zaak De Tuinplaneet. Met hulp van politiecamera’s en Facebook hoopt hij de daders te vinden, maar vreest hij het ergste.

“Aan de k*zak die vanmiddag mijn aanhangwagen gestolen heeft op klaarlichte dag voor mijn woning, misschien kan je die morgen rond dezelfde tijd komen terugzetten!”, postte Olivier Mascaux woedend op Facebook. Hij had de kipwagen nog achter de auto van zijn vrouw geparkeerd langs de Rembertstraat 60, opdat zijn knecht ze na de middag zou kunnen oppikken.

Om 15.00 uur vloekte hij, toen die zowat gloednieuwe aanhangwagen met dubbele wielassen er nergens meer te bekennen was. De ‘remorque’ is net dezelfde als die op de foto, meet 2m50 op 1m70, heeft loofrekken en een elektrische kipfunctie met daarvoor een geel knoppenpaneel. Bij de nummerplaat 2-ADU-168 stond ‘De Schepper Aanhangwagens’ te lezen.

Broodwinning verloren

De dieven hebben voor 12.15 uur op de loer gelegen hebben, schat Olivier. Toen Oliviers vrouw met haar wagen van de aanhangwagen wegreed, zagen ze hun kans. “Dit is mijn broodwinning. Mijn goed draaiende zaak en mijn medewerkers zijn hier écht door ontgriefd. Met deze aanhangwagen heb je immers geen BE-rijbewijs nodig”, verzucht Olivier.

Zijn firma De Tuinplaneet legt tuinen en terrassen aan in de ruime regio van Brugge. Zijn oproep op Facebook werd al zeker 250 keer gedeeld. Heel wat vrienden reageren dat ze mee zullen uitkijken, maar hij vreest voor een speld in een hooiberg.

Diefstal op bestelling

Van collega-tuinaanleggers vernam Olivier dat dit wellicht een diefstal op bestelling is, mogelijk voor het buitenland bestemd. De politie kan er camerabeelden van hebben toen de dieven naar de autosnelweg reden richting de Franse of Nederlandse grens, “maar in onze streek zal die niet vlug opduiken”, vreest hij.

In een vingerknip is Olivier een nieuwwaarde van 4.000 euro armer, en een dure les rijker. Zoveel mogelijk op je hoede zijn, en een wielklem of disselslot op aanhangwagens plaatsen zijn beslist de moeite waard, zo valt hem ook in.

(HV)