Ook in Ruiselede opvallend meer inbraken: “Steeds vaker in de vooravond”

Diverse politiezones in de provincie West-Vlaanderen waarschuwen om extra alert te zijn voor woninginbraken nu de donkere maanden zijn aangebroken. Er worden opvallend meer inbraken vastgesteld dan in dezelfde periode vorig jaar. De meeste inbraken gebeuren vooral op een vrijdag of een zaterdag. Zopas werd er op zaterdag 21 december in zo’n zevental huizen in en nabij de Brandstraat in Doomkerke (Ruiselede) ingebroken. Over de buit kon de politie geen informatie kwijt.

Uit gegevens van de federale politie blijkt dat tachtig procent van de inbraken in Wingene en Ruiselede gebeuren tussen november en februari. Het gaat vaak om rondtrekkende bendes met een buitenlandse nummerplaat. Meestal worden wijken geviseerd, die dicht bij een grote invalsweg of snelweg liggen.

Vreemd genoeg wordt er de laatste tijd minder ’s nacht ingebroken, maar steeds vaker in de vooravond. Op dat moment is er nog veel verkeer in de wijk. Er rijden bestelwagens en pakjesdiensten af en aan, zodat een bestelwagen die aan een huis stopt niet meteen verdacht lijkt. Inbrekers bellen aan, lopen om en rond het huis en als er toch iemand opduikt verzinnen ze een smoes. In het andere geval proberen ze – uit het zicht – een of ander venster in te slaan of te forceren. Buren vinden een geparkeerde bestelwagen in de vroege namiddag niet meteen verdacht.

Reisfoto’s

Op nogal wat politiewebsites kun je heel wat tips vinden om het de inbrekers zo moeilijk mogelijk te maken. Veiligheidsexperts zijn van oordeel dat een alarmsysteem dat voor lawaai zorgt nog steeds de beste resultaten geeft.

Andere tips waarschuwen om op sociale media niet aan te kondigen dat je op reis vertrekt of reisfoto’s te tonen terwijl je nog met vakantie bent. Een timer (schakelklok) kan licht in huis doen branden op verschillende tijdstippen, zodat het lijkt of er nog iemand thuis is.

“Buren kunnen een oogje in het zeil houden en regelmatig de post uit je postbus halen. Plaats een auto op uw oprit tijdens uw afwezigheid. Schrikverlichting en voldoende tuinverlichting schrikken ook af. En tenslotte: berg klimmateriaal zoals ladders goed op en laat het niet achter op goed zichtbare plaatsen”, klinkt het.

