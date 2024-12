Politie Kortrijk vraagt inwoners om extra alert te zijn: “Inbrekers op pad die via eerste verdieping binnen proberen te geraken”

De politiezone VLAS (Kortrijk, Kuurne en Lendelede) doet nogmaals een oproep om extra alert te zijn voor verdachte personen in woonwijken, nadat er afgelopen weekend opnieuw enkele (voor)avondinbraken waren.

“Deze donkere dagen brengen helaas ook meer kans op inbraken met zich mee. Wees daarom extra waakzaam in jouw buurt”, klinkt het.

De recentste inbraken werden gepleegd in de omgeving van de Rollegemseweg in Kortrijk en de Rodenburgwijk in Marke, dit afgelopen vrijdag- en zaterdagavond als de bewoners afwezig waren. De inbraken gebeurden telkens op tijdstippen waar er, niettegenstaande de duisternis, nog veel beweging en verkeer in de buurt was.

“De daders kiezen bewust de vooravond of vroege avond uit omdat zij dan minder opvallen in het straatbeeld tussen de andere wandelaars of auto’s die nog op pad zijn.”

Via eerste verdiep en gevonden ladder

Opvallend is ook dat de daders bij enkele recente inbraken (ook zaterdagavond) zijn binnengedrongen via de eerste verdieping van de woning. Ze gebruikten daarbij meestal een ladder die zij in de tuin of het tuinhuis van de slachtoffers vonden of ze gebruikten een ladder die ze meegegraaid hadden uit de tuin van een buur.

“Bij woningen waarvan de daders weten dat er een alarm aanligt op de benedenverdieping, blijven ze boven om alle slaapkamers en badkamer(s) te doorzoeken om dan via de ladder terug de woning te verlaten. Ze komen dus met andere woorden niet op de benedenverdieping zodat het alarm niet afgaat”, verklaart de politie.