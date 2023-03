Manege start crowdfunding na diefstal 15 dure zadels: “Geld voor nieuwe zadels voor de kinderen”

Paardenmanege North Sea Stables uit Oostduinkerke start een crowdfunding nadat dieven deze week 15 dure springzadels stalen. De totale buit bedroeg tussen 45.000 en 60.000 euro. “De meeste van die zadels zijn van kinderen wiens paarden hier staan en hier trainen. Zij zijn er het hart van in en zijn hun uitlaatklep kwijt. We willen hen steunen”, zegt Robrecht Deman van North Sea Stables.

De zware diefstal dateert van de nacht van dinsdag op woensdag en in tussen, en na het sporenonderzoek van de politie, is meer duidelijk geworden welke moeite de dieven deden. Wellicht waren ze meer dan twee uren bezig om in te breken bij North Sea Stables, eigendom van professioneel jumpingruiter Perry Geryl (42).

“Ze zijn via verschillende weilanden binnengekomen”, zegt Robrecht van de manege. “Ze knipten alle kabels en schrikdraden door van de weiden, klommen over een poort en dekten de schrikverlichting af. Daarna stalen ze een grote kruiwagen, braken enkele kasten op, stalen 15 dure zadels en laden de kruiwagen vol. Vervolgens keerden ze terug door de weilanden, want we zagen de duidelijke sporen in het gras. De kruiwagen werd 750 meter verder gedumpt in een vijver, aan een achterliggende straat.”

Wenende kinderen

Niet alleen Perry Geryl is enkele dure springzadels kwijt, de meeste gestolen zadels zijn afkomstig van kinderen en particulieren wiens paarden bij Perry staan en daar lessen volgen. “Toen de kinderen het nieuws vernamen zijn ze huilend naar school gegaan en nadien naar ons gekomen”, zegt Robrecht.

“Toen de kinderen het nieuws vernamen zijn ze huilend naar school gegaan en nadien naar ons gekomen”

“Ons hart brak. De diefstal is voor hen ouders en de andere volwassen eigenaars een zware financiële aderlating. Zo’n springzadel kost al gauw 5.000 euro nieuw. Nog erger is dat de kinderen hun passie voorlopig niet meer kunnen beoefenen. En de paasexamens komen er aan. Voor hen is een uitstapje of training met hun paard de ideale uitlaatklep. Daarom hebben we nagedacht over hoe we hen kunnen helpen.”

Crowdfunding

En dus zetten Robrecht en Perry een crowdfunding op poten. “We proberen zoveel mogelijk geld in te zamelen zodat we snel nieuwe zadels kunnen kopen”, zegt Robrecht. “De levertermijn is wel al gauw twee weken, afhankelijk van of ze op maat gemaakt worden of niet. In eerste instantie zullen we het geld gebruiken voor nieuwe zadels voor de kinderen, en daarna de andere bestolen particulieren.”

Perry zelf wil niets van het opgehaalde geld hebben, het moet vooral naar de kinderen gaan. “En als we meer zouden ophalen dan nodig, of als de zadels onverwachts teruggevonden worden, dan willen we een goed doel in de hippische sector steunen of andere getroffen maneges helpen.”

In West-Vlaanderen werden al zadels gestolen in Snaaskerke en Harelbeke, maar ook heel wat maneges in Oost-Vlaanderen en Limburg kregen ongewenst bezoek. Het politieonderzoek loopt nog. Men vermoedt dat de gestolen zadels op de zwarte markt in Frankrijk en Duitsland worden verkocht.

(JH)

Wie North Sea Stables wil steunen kan dat op https://steunactie.be/actie/nieuwe-zadels-voor-onze-kinderen-ruiters/-18078