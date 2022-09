Man riskeert jaar cel voor diefstal van twee elektrische fietsen in Oostende

Een 24-jarige Algerijn riskeert voor de Brugse strafrechtbank een jaar effectieve celstraf voor diefstallen.

Op 15 juni ging S.A. in Oostende met twee elektrische fietsen aan de haal. Hij nam ‘s anderendaags de trein naar Brussel waar hij een vrouw van haar handtas probeerde te beroven. Dat mislukte en de twintiger werd ter plaatse in de boeien geslagen. Hij had de twee gestolen fietsen bij zich.

De jonge Algerijn, die illegaal in het land verblijft, werd via de snelrechtprocedure voor de rechtbank gebracht. Volgens de procureur was S.A. op het moment van de betrapping op weg naar Anderlecht waar hij de fietsen wou verkopen op de markt bij het slachthuis.

De jongeman kwam niet opdagen voor zijn proces. Hij riskeert een jaar cel voor de diefstallen en daar bovenop nog eens drie maanden cel voor zijn illegaal verblijf in België. De rechter doet uitspraak op 6 oktober. (AFr)