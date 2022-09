Fransman die minderjarigen fietsen liet stelen aan Westkust vandaag uitgeleverd

Een 22-jarige Fransman die in de regio van Duinkerke verblijft, werd donderdag uitgeleverd aan de politie Westkust. De man zette er minderjarigen toe aan dure mountainbikes en elektrische fietsen te stelen in De Panne en Koksijde. Hij komt voor 14 feiten in aanmerking.

In De Panne en Koksijde werden afgelopen zomer verschillende fietsen gestolen. De daders viseerden duurdere mountainbikes en elektrische fietsen. “Na grondig en uitgebreid speurwerk kwamen onze diensten de daders op het spoor”, zegt Hélène Ingels van politzone Westkust.

“Uit onderzoek blijkt dat de diefstallen aangestuurd werden door een 22-jarige Fransman verblijvende in de regio van Duinkerke. De eigenlijke diefstal van de fiets gebeurde door kompanen, veelal minderjarigen, van deze uitgeleverde hoofdverdachte. De jonge dieven werden door de verdachte naar België gebracht. Eenmaal aangekomen in De Panne en Koksijde stalen zij de fietsen en fietsten zij met de gestolen goederen de grens over naar Frankrijk. Eens op Franse bodem nam de hoofdverdachte de gestolen buit over en betaalde hij zijn handlangers een klein geldbedrag in ruil voor hun bijdrage aan de diefstallen.”

Vandaag uitgeleverd

Het onderzoek naar de diefstallen loopt nog steeds verder maar de Fransman kan toch al aan 14 feiten van diefstallen in de Westkust gelinkt worden. Het ging telkens om dezelfde modus operandi. ‘Het parket van West-Vlaanderen, afdeling Veurne, vorderde een gerechtelijk onderzoek en vroeg om de uitlevering van de 22-jarige Fransman”, vervolgt Ingels. “Hij werd op 26 augustus 2022 gearresteerd te Duinkerke. Vandaag werd de man uitgeleverd aan de Belgische autoriteiten. De man zal in de loop van de dag door de politie Westkust worden verhoord over de ten laste gelegde feiten.” De onderzoeksrechter zal later beslissen over een eventuele aanhouding. (JH)