Dief bezeert zich tijdens inbraak in automaat van Hoppy Hoeve in Staden: “Ook betaalterminal vernield”

Bij Hoppy Hoeve in de Walstraat vond op zaterdag 22 oktober een diefstal plaats. In de vroege ochtend heeft een inbreker er de betaalterminaal van een automaat vol groenten, fruit en andere producten vernield. Daarbij heeft hij of zij zich tot bloedens toe bezeerd. De persoon vluchtte nadien op een brommer weg met 250 euro, een doos eieren en een zak aardappelen. “De buit valt mee maar de schade aan onze automaat loopt op tot meer dan 6.000 euro”

Phebe Casteleyn (26) en Severijn Vanoplynes (34) openden op 15 juli met Hoppy Hoeve een chalet vol groenten, fruit en andere producten zoals aardappelen, eieren en appelsap die ze verkopen via automaten. Severijn is landbouwer en kweekt alles zelf, Phebe werkt in de zorg en helpt mee om Hoppy Hoeve draaiende te houden.

Op zaterdag 22 oktober, slechts drie maanden na de opening, werd er ingebroken in de chalet naast hun woonst op de Stadenberg. “Ik vertrok rond 6.40 uur naar mijn werk, maar ging nog groenten halen voor een collega”, vertelt Phebe. “Ik vond het vreemd dat de deur van de chalet openstond. Toen zag ik dat er twee kastjes waren opengebroken. Severijn was ook al op en riep dat de betaalterminal vernield was.”

Bloedsporen

In zo’n betaalautomaten zit standaard een vak om via bancontact te betalen. “Omdat wij slechts met kleine bedragen werken, had de fabrikant dat voor ons speciaal afgesloten. De inbreker heeft dat verbrijzeld om zo cash geld te proberen stelen. Daarbij heeft hij of zij zich echt bezeerd, want we vonden verschillende bloedsporen.”

De dief vluchtte nadien weg met 250 euro, daarbij nam hij of zij nog een doos eieren en een zak aardappelen mee. Phebe en Severijn verwittigden meteen de politie, die vond in de keitjes op de oprit een spoor van een bromfiets. “We vermoeden dat de dief er langs de treinroute vandoor ging. Dat moet een komisch zicht geweest zijn, iemand op een brommer met een doos eieren en een zak patatten van 5 kilo. Maar voor ons is het niet zo grappig. Want ondanks de kleine buit, hebben we schade voor meer dan 6.000 euro.”

Camerabeelden

Het labo kwam ondertussen langs om staaltjes te nemen van de bloedsporen. “We kunnen enkel afwachten of daar resultaat uit zal komen. Maar we hopen ook dat camerabeelden uit de buurt ons kunnen helpen. We zijn verzekerd tegen brand- en stormschade, maar het is onduidelijk of het ook tegen diefstal geldt. De verzekering beloofde alvast om ons bij te staan”, zegt Phebe.