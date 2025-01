Wel degelijk brandstichting bij nieuwe autobrand in Torhout

De geparkeerde auto die vrijdagavond in brand vloog in de Zuidstraat in Torhout werd wel degelijk in brand gestoken. Het parket van Brugge onderzoekt de brandstichting. “Maar het onderzoek loopt nog”, klinkt het.

De brand aan de geparkeerde Opel in de Zuidstraat werd vrijdagavond om 21.30 uur ontdekt door een buurtbewoner. De brandweer was snel ter plaatse en kon het vuur ook snel blussen maar de auto liep toch flinke schade op. Het was al duidelijk dat de brand ontstond ter hoogte van de rechterwielkas en band. Daar werden brandversnellers ontdekt. Het parket van Brugge bevestigt nu de brandstichting. “Daar gaan we zeker van uit maar het onderzoek en alle onderzoeksdaden lopen nog”, klinkt het. In de Zuidstraat werd op vrijdag 31 mei vorig jaar ook al de geparkeerde wagen van gemeenteraadslid Pieter Billiet (Cd&V) in brand gestoken, in gelijkaardige omstandigheden. De auto van zijn vrouw liep toen ook schade op. Dat onderzoek loopt nog. (JH)