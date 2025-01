Vrijdagavond even na half tien werd melding gemaakt van een voertuigbrand in de Zuidstraat in Torhout. De opgeroepen brandweer had de situatie snel onder controle en kon verhinderen dat de wagen volledig in de vlammen op ging.

Tijdens de bluswerken was de straat in beide richtingen voor alle verkeer afgesloten. Wat de brand in het motor compartiment van de wagen veroorzaakt wordt onderzocht. Opvallend het is niet de eerste keer dat er wagens vuur vatten in de Zuidstraat.