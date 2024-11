Verdachte van brandstichting mobilhome in Ieper is bewoner van voertuig zelf

Bij het station van Ieper brandde dinsdagavond een mobilhome uit. Er werd een man opgepakt, die verdacht werd van brandstichting. Het blijkt nu te gaan om de bewoner.

De mobilhome stond afgelopen dinsdagavond geparkeerd op de parking van het voormalige goederenstation, vlakbij het station in de stad. Even voor 20 uur werd Brandweer Westhoek opgeroepen, nadat rook en vlammen werden opgemerkt. Het voertuig brandde volledig uit.

Op de parking stonden wat verderop nog andere mobilhomes en er waren vrachtwagens en bussen geparkeerd, maar de brandweer kon vermijden dat de metershoge vlammen elders schade veroorzaakten. Ook voor het naburige spoor en treinverkeer was er uiteindelijk geen gevaar of grote hinder.

Verdachte opgepakt

In de uitgebrande mobilhome werden geen slachtoffers aangetroffen. Er was een vermoeden van brandstichting en tijdens de nabluswerken pakte de politie een verdachte op aan de overkant van de straat. Ook een geparkeerde bestelwagen langs de straat werd doorzocht. Er werd een onderzoek opgestart. Negen jaar geleden brandden de gebouwen van het voormalige goederenstation aan deze parking ook uit door brandstichting, de dader was toen een 19-jarige. Nu blijkt de verdachte de bewoner van de mobilhome.

Snelrecht

“De man kreeg een dagvaarding in snelrecht en zal zich in de rechtbank moeten verantwoorden voor het in brand steken van zijn eigen roerend goed”, laat het parket van West-Vlaanderen weten. (TP)