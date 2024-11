“Is hier nog iemand? Er kwam geen antwoord”: Freddy (56) in shock nadat hij brandende mobilhome nakijkt in Ieper

Bij het station van Ieper brandde dinsdagavond een mobilhome uit. Passant Freddy Vanhaute (56) probeerde nog te checken of iemand aanwezig was. Dat bleek uiteindelijk niet het geval. Er was een vermoeden van brandstichting en tijdens de nabluswerken werd aan de overkant van de straat een verdachte opgepakt. “Het was erg heftig”, getuigt Freddy.

Opschudding dinsdag even voor 20 uur in de Ieperse stationsbuurt, wanneer een grote rookwolk opsteeg uit een mobilhome op de parking van het voormalige goederenstation, vlakbij het gewone station in de stad. “Ik kwam van mijn werk bij de Roeselaarse Garage Foulon en was op weg naar de vestiging van Colruyt in Ieper, toen ik plots de rook opmerkte”, getuigde Freddy Vanhaute (56), die woont in centrum Ieper. “Ik reed in de richting van de rookpluim en zag dan de mobilhome. Er stonden al mensen rond het voertuig, maar zij deden niks.”

“Is hier nog iemand?”

Freddy twijfelde niet. “Ik trok de zijdeur van de mobilhome open, waarop een grote rookwolk naar buiten sloeg en ik helemaal niks kon zien. Is hier nog iemand, riep ik. Er kwam geen antwoord. Ook de omstaanders wisten niet of daar een persoon aanwezig was. Ik ging naar de andere kant, trok een raam open om naar binnen te kijken, maar de vlammen kwamen naar buiten. Binnen de kortste keren stond alles in lichterlaaie. Laat het gerust, waarschuwden de anderen, het kan elk moment ontploffen als er gasflessen aanwezig zijn.”

Gasflessen

Dat bleek het geval, toen Brandweer Westhoek ter plaatse kwam en de brand bestreed. “We hadden de vlammen vrij snel onder controle en konden twee gasflessen in veiligheid brengen”, verklaarde brandweerkapitein Dirk Vandekerckhove. “Er waren geen ontploffingen, behalve dan van de banden van het voertuig.”

Op de parking stonden wat verderop andere mobilhomes. Er waren ook vrachtwagens en bussen geparkeerd. “Gelukkig stonden de andere voertuigen op voldoende afstand, waardoor geen andere schade is”, stelde Vandekerckhove vast. “Er was ook geen gevaar voor het naburige spoor en treinverkeer.”

Emotionele shock

“Tijdens het blussen bleek niemand aanwezig in het wrak, maar ik had mijn twijfels”, aldus Freddy. “Ik was helemaal uit mijn lood geslagen. Zat er nog iemand in die mobilhome of niet? Ik kon niks meer doen en vertrok om mijn vrouw op te halen.”

De man keerde even later terug, met zijn vrouw. “Ik kon het niet loslaten. Had ik een leven kunnen redden? Had ik iets meer kunnen doen? Ik ervoer een emotionele shock. Ik sprak met de politie, legde ter plaatse een verklaring af over wat ik gezien en gedaan had, en wou weten of er nog iemand aanwezig was. Dan kwam de verlossende bevestiging. Ik was er heel erg van gepakt. Eerlijk, ik heb even zitten wenen. Het is de eerste keer dat ik zoiets meemaak en in het ongewisse was over het lot van een of meerdere personen. Het was heel heftig.”

Verdachte opgepakt

Politie en brandweer bevestigen dat niemand werd aangetroffen in de uitgebrande mobilhome. Er was wel een vermoeden van brandstichting en tijdens de nabluswerken werd aan de overkant van de straat een verdachte opgepakt. Ook een geparkeerde bestelwagen langs de straat werd er doorzocht. Er loopt nu een onderzoek. Negen jaar geleden brandden de gebouwen van het voormalige goederenstation aan deze parking uit door brandstichting, de dader was toen een 19-jarige.

Het uitgebrande voertuig werd getakeld. Ook Freddy verliet uiteindelijk de parking en denkt er het zijne van. “De doorzochte geparkeerde wagen aan de overkant van de straat heb ik daar al een aantal keer opgemerkt, hij staat er al een eind. Ik ben heel tevreden dat er geen slachtoffers waren. Anders had ik het mezelf nooit kunnen vergeven.” (TP)