Oostendenaar (44) aangehouden voor brandstichting in eigen appartement

De Brugse onderzoeksrechter heeft een 44-jarige Oostendenaar aangehouden op verdenking van opzettelijke brandstichting. Dat meldt het parket West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Het vuur ontstond in het appartement van de verdachte.

De brandweer werd woensdag rond 16 uur opgeroepen voor een brand langs de Torhoutsesteenweg in Oostende. Ter plaatse bleek het te gaan om een brand op de eerste verdieping van het gebouw. Het getroffen appartement werd onbewoonbaar verklaard, maar niemand raakte gewond. “Er was ook geen overslag naar aanpalende gebouwen”, meldt het parket.

De Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen besliste om een branddeskundige aan te stellen. Volgens de eerste bevindingen van de expert zou er sprake zijn van opzettelijke brandstichting. In die omstandigheden werd de 44-jarige bewoner van het appartement diezelfde dag nog opgepakt door de politiezone Oostende.

Na verhoor werd de verdachte voorgeleid bij de Brugse onderzoeksrechter. Die besliste om hem aan te houden op verdenking van opzettelijke brandstichting. Dinsdag oordeelt de raadkamer in Brugge of hij langer in de gevangenis moet blijven.