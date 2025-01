Appartement onbewoonbaar na hevige brand, oorzaak wordt onderzocht: “Dit is al de derde brand in negen maanden tijd”

Er woedde woensdagnamiddag een hevige brand op de eerste verdieping van een appartement langs de Torhoutsesteenweg in Oostende. Het vuur zorgde voor heel wat rookontwikkeling. Het is al de derde keer in enkele maanden dat de brandweer moet uitrukken naar een brand in hetzelfde gebouw. “Enkele maanden geleden brandde nog een scooter uit in het garagecomplex onder het gebouw”, zegt een bewoner.

De brandweer kreeg kort na 16 uur melding van een brand in de Torhoutsesteenweg, in de nabijheid van het Professor Mac Leodplein in de wijk Westerkwartier. Het ging niet om een uitslaande brand, maar de gang hing vol rook. “Het werd meteen duidelijk dat de brand zich situeerde op de eerste verdieping”, zegt brandweerluitenant Robby Makelberge van brandweerpost Oostende. “Het appartement betreden had echter heel wat voeten in de aarde, want het ging om een deur die beveiligd was tegen inbraak.”

En dus besloot de brandweer om de brand in eerste instantie van buitenaf aan te vallen. “Uiteindelijk hebben we de deur toch kunnen openen en konden we het vuur van binnenuit blussen”, duidt de brandweerluitenant. “Binnen in het appartement hing een dikke pak zwarte rook. Het was niet simpel om het vuur te lokaliseren, maar eens we de brandhaard gevonden hadden, was het vuur snel onder controle.”

Geen evacuatie

In het appartement was er op het moment van de brand niemand aanwezig. In de bovenliggende appartementen waren wel nog bewoners aanwezig. De brandweer ging echter niet over tot evacuatie. “Soms is het beter om die mensen in hun appartement te laten met gesloten deuren, dan ze door de gang te jagen die vol hangt met rook”, klinkt het verder. “Daarom hebben we beslist om het gebouw niet te ontruimen.”

De bewoner van het hoogste appartement in het gebouw stond aan de overkant van de straat machteloos te kijken, terwijl zijn gezin nog in het gebouw aanwezig is. “Ik kan niet naar ze toe en zij mogen niet naar beneden”, zegt de man. “Ik ben bang, ja. Het is al niet meer de eerste brand in dit gebouw. Ik woon hier nu negen maanden en ik heb het al drie keer weten branden. Twee keer in hetzelfde appartement, al was de brand de vorige keer veel kleiner. Maar ook toen moest de brandweer komen. Enkele maanden geleden brandde het nog hevig in het garagecomplex onder het gebouw. Toen brandde een scooter volledig uit en zette de garage en het gebouw deels onder rook.”

Onderzoek

Over een eventuele oorzaak van de brand is momenteel nog niets bekend. “Er wordt voor vannacht een oplossing gezocht voor de bewoner. Het appartement werd alvast onbewoonbaar verklaard en er werd een branddeskundige aangesteld die de oorzaak van de brand moet onderzoeken”, duidt Eline Goeminne, woordvoerder bij de Oostendse politie.

De Torhoutsesteenweg werd tijdens de interventie gedeeltelijk afgesloten in beide richtingen. Het verkeer werd omgeleid. De Torhoutsesteenweg is een van de drukste invalswegen van de stad tijdens het spitsuur.