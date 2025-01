Man (44) die verdacht wordt van brandstichting in eigen appartement mag cel nog niet verlaten

Een 44-jarige Oostendenaar blijft een maand langer in de gevangenis op verdenking van brandstichting in zijn eigen appartement. De veertiger werd kort na een brand in de Torhoutsesteenweg opgepakt door de politie. Even later bleek dat er kwaad opzet gemoeid was met de vlammenzee.

Heel wat zwarte rook in de Torhoutsesteenweg in Oostende voorspelde afgelopen woensdagmiddag weinig goeds. In een van de appartementen op de eerste verdieping van een flatgebouw was kort na 16 uur brand uitgebroken. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse, maar konden niet voorkomen dat het appartement tijdelijk onbewoonbaar verklaard werd.

Raadkamer

De 44-jarige bewoner van het appartement was niet aanwezig toen het vuur uitbrak, maar werd kort nadien wel meegenomen naar het politiecommissariaat ter verhoor. Het parket stelde een branddeskundige aan en ook het labo kwam ter plaatse voor een sporenonderzoek. Uit die eerste vaststellingen bleek dat er kwaad opzet gemoeid was met de brand. De veertiger verscheen vlak voor het weekend voor de onderzoeksrechter. Die besliste om de bewoner aan te houden.

De Brugse raadkamer besliste dinsdag dan weer om de aanhouding van de Oostendenaar met een maand te verlengen.