“Eigenaar auto stalkte mijn dochter”: verdachte brandstichtingen bekent en geeft motief maar stuurt kat naar proces

De enige verdachte die al bekende dat hij de brand stichtte waardoor op 25 november 2023 twee geparkeerde wagens in de Blekerstraat in Menen in de vlammen opgingen, heeft naar het proces in Kortrijk zijn kat gestuurd. Net als twee andere Franse verdachten hangt er hem 3 jaar cel boven het hoofd. “Het had een uitslaande woningbrand kunnen worden”, aldus de openbare aanklager.

Zaterdag 25 november 2023, om 3.29 uur in de vroege ochtend. Bewoners van de Blekersstraat werden opgeschrikt door twee brandende auto’s. Elk aan een kant van de straat, maar wel eigendom van hetzelfde Franstalig gezin dat er vlakbij in een appartement woont. De vlammen likten aan de rolluiken en gevels van enkele woningen maar verdere overslag kon door de brandweer vermeden worden. Vrijwel meteen was duidelijk dat er sprake was van brandstichting. Op camerabeelden waren net voor de brand twee personen te zien die naar één van die auto’s liepen en een brandend product in of onder de auto’s gooiden.

Faroek

De daders bleven evenwel spoorloos, tot begin september 2024 de beelden door de politie via het opsporingsprogramma Faroek op VTM vrijgegeven werden. Het bracht het onderzoek in een stroomversnelling. Djamel G. (49) uit Moeskroen kon worden opgepakt maar werd al snel opnieuw vrijgelaten, twee Noord-Fransen gaven zichzelf aan. Nabil M. (32) gaf toe dat hij na een nachtje stappen met Ali B. (43) uit Tourcoing in Menen belandde en onder invloed van drugs en alcohol brand aan de auto’s stichtte omdat de eigenaar zijn 16-jarige dochter zou stalken. Maar hij stuurde dus zijn kat naar het proces over de brandstichtingen.

Vrijspraak

Zowel Ali B. als Djamel G. vroegen de vrijspraak. “Hij geeft toe dat hij samen met Nabil M. in Menen is geweest om alcohol te kopen maar niet dat hij betrokken is bij de brandstichtingen”, aldus advocaat Michel Simoens voor Ali B. B. vloog op 24 januari 2024 in de cel en bleef daar tot eind september. Problemen met de overbrenging van de cel naar de rechtbank zorgden toen voor zijn vrijlating. Nochtans had B. eerder verklaard dat hij zichzelf op de camerabeelden herkende. Op zijn gsm is op Waze ook de weg naar de Blekersstraat opgezocht én zijn beelden van die nacht in de Blekersstraat gevonden. “Maar hij maakte in ieder geval die beelden niet zelf”, aldus advocaat Simoens. “Het kan ook zijn dat M. zijn gsm gebruikte om te filmen en op Waze te zoeken.”

Ook Djamel G. vroeg de vrijspraak. “Waarom kwam hij in het vizier van de speurders?”, vroeg advocaat Thomas Gillis zich af. “Omdat hij een gevuld strafregister in Frankrijk heeft en een link heeft met een buurtbewoner. Maar het is toch duidelijk dat er maar twee daders waren. Eén heeft bekend en was op stap met de andere. Dan is het toch duidelijk dat hij er niets mee te maken heeft.” Vonnis op 18 februari. (LSi)