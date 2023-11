Twee auto’s van Frans koppel in Menen opzettelijk in brand gestoken

Op de volkswijk Ons Dorp in Menen brandden vrijdagnacht in de Blekerstraat twee auto’s helemaal uit. De voertuigen stonden in de straat aan weerzijden tegenover elkaar en behoorden toe aan een koppel Fransen die er in een appartementsgebouw wonen. Ook twee woningen liepen schade op aan de dakgoten, rolluiken en ramen.

De feiten vonden plaats even voor 3.30 uur. “We slapen boven maar achteraan in ons huis”, zegt een getroffen buurtbewoner. “Mijn vrouw kwam wakker en hoorde lawaai. Ze hoorde stemmen. Precies of men ruzie aan het maken was. We hebben niks gezien. Van mijn vrouw mocht ik niet naar buiten gaan. Ze vreesde dat ik zou delen in de brokken.”

“Dat koppel woont hier misschien ruim een jaar in een appartementsgebouw met drie flats. Ik heb er praktisch geen contact mee. Ze werken beiden en zijn overdag dus niet thuis. Het zou gebeuren dat ik één van hen zie als ik ga kijken wat er in de brievenbus ligt. Ik steek mijn hand op en dat is het. Hun twee auto’s hebben een Franse nummerplaat.”

Geen schrik

Dergelijke zware feiten op Ons Dorp zijn alvast zeer ongewoon. “Neen, bang zijn we nu niet”, klinkt het bij de buurtbewoner. “Waarom zouden we dat moeten zijn. Hier op de hoek komen we allemaal goed overeen. We wonen hier al meer dan 50 jaar en ik ken bijna niemand meer. Er stonden veel huizen te koop en er kwamen hier veel jonge mensen wonen. Overdag zijn ze gaan werken en zie ik ze passeren. ’s Avonds staat het hier dan vol met auto’s.”

“Maandag komt er iemand van de verzekering langs. We hebben schade aan onze rolluiken beneden en boven. Beneden is het raam gesprongen door de hitte. Bij ons en de buren is er ook schade aan de dakgoot en is bij onze buren het raam naast hun voordeur ook gesprongen. Gelukkig viel bij ons de elektriciteit niet uit.”

De lokale politie Grensleie onderzoekt de feiten. (EDB)