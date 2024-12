Brand gesticht bij sporthal: “Niet de eerste keer, we overwegen nu permanente camerabewaking”

In de openbare toiletten bij de sporthal van Heuvelland is maandag brand gesticht. Ook vandalisme, sluikstort en druggebruik blijken een probleem op de site. Het gemeentebestuur overweegt nu permanente camerabewaking.

Vanuit het gebouw van de openbare toiletten steeg maandag in de vooravond plots rook op bij sporthal De Kroonaard in de Heuvellandse deelgemeente Wijtschate. In een van de toiletten bleek brand te zijn ontstaan en Brandweer Westhoek werd ter plaatse gevraagd om het vuur te blussen. Er waren meteen aanwijzingen van brandstichting.

Toiletpapier in brand

“Alles wat ze vonden werd in brand gestoken”, aldus Heuvellends sportschepen en waarnemend burgemeester Bart Vanacker (Gemeentebelangen), die ook ter plaatse kwam. “Ik verwittigde burgemeester Wieland De Meyer die momenteel met vakantie is. Het ging voornamelijk om rollen toiletpapier, die in brand werden gestoken in de lavabo, met veel roetschade tot gevolg. De brandweer was snel ter plaatse en de brandschade is zeer beperkt. De lavabo is zwart en kan misschien nog gerecupereerd worden. Het plafond en de muren bestaan uit beton, daar is enkel wat rookschade. Hopelijk kunnen we de daders vinden.”

Permanente camerabewaking?

Vorig jaar luidde lokale Mooimaker Giovanni Knockaert de alarmbel op de site van de sporthal en de aangrenzend recreatiezone met het wilgenkunstwerk op de heuvelrug na terugkerend vandalisme, brandsporen, drugsafval en sluikstort. Aan de toegangsweg tot de sporthal prijkt nochtans een bord dat waarschuwt voor camerabewaking. “De mobiele camera’s van de gemeente worden hier wel eens geplaatst”, weet Vanacker. “Misschien moeten we in de gemeente nu nadenken over permanente camerabewaking, omdat deze openbare toiletten al regelmatig geteisterd zijn door vandalisme en brandstichting. Betere camera’s kunnen ook duidelijke beelden maken in het donker.”

Druggebruik

Ook ’s nachts duiken problemen op, hoewel de openbare toiletten dan afgesloten worden. “Sommige mensen zijn vindingrijk. In principe worden de toiletten ’s nachts gesloten en toch raken ze er binnen door bijvoorbeeld iets tussen de deur te steken zodat deze niet in het slot gaat”, aldus Vanacker. “Daar wordt wellicht ook gedeald, want we vinden wel eens resten van druggebruik. Recent kropen mensen op het dak, daar zijn wel beelden van en de politie is ermee bezig.”

Vorige week was de sporthal een van de gespreksonderwerpen tijdens de gemeenteraad, normaal de laatste zitting van de bestuursperiode. Toen kaartte oppositiepartij CD&V andere problemen binnen de sporthal aan, waaronder defecte verlichting, waterafvoer en verwarming. (TP)