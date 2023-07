Giovanni vreest voor nieuwe land art in Heuvelland na vuurtjes, vandalisme en sluikstort: “Laat ons zorg dragen voor deze mooie plek”

Buurtbewoner Giovanni Knockaert luidt de alarmbel rond de nieuwe land art op een heuvelrug van Wijtschate na terugkerend vandalisme, brandsporen en sluikstort. “Laat ons zorg dragen voor deze mooie plek, zodat we er allen zo lang mogelijk van kunnen genieten.”

Een geknakt boompje, zwartgeblakerde takken, blikjes, glasscherven, pizzadozen en drugsresten. Met lede ogen ruimt buurtbewoner Giovanni Knockaert (43) bijna dagelijks de omgeving op van La courbe des émotions, het nieuwe wilgenkunstwerk op de heuvelrug bij de sport-, speel- en jeugdzone van het Heuvellandse dorp Wijtschate. Met het nieuwe werk van land art willen Westtoer en Toerisme Vlaanderen sinds dit jaar de sporen van de Eerste Wereldoorlog in het Westhoek-landschap nog beter ontsluiten en het herdenkingstoerisme een nieuwe impuls geven.

Trekpleister

Sinds de creatie van het nieuwe werk is de site de voorbije maanden verder uitgegroeid tot populaire trekpleister onder buurtbewoners, bezoekers en hobbyfotografen.

“Vandalisme is al jaren een probleem op deze plek, zoals in de openbare toiletten naast het jeugdhuis”, zegt Giovanni. “Maar sinds enkele weken vrees ik voor dit nieuw kunstwerk: steeds vaker tref ik er allerlei sluikstort en brandsporen aan. Nu is een van de jonge boompjes naast het werk geknakt.”

Hangjongeren

Giovanni meent de daders te kennen. “Het gaat om hangjongeren uit de buurt. Ze maken vuur met alles wat ze kunnen vinden. Zeker in droge periodes is het risico op brandgevaar bijzonder groot en ik vrees dat plots delen van het kunstwerk in de kampvuurtjes zullen verdwijnen. Ik wil hen en andere buurtbewoners en bezoekers van deze prachtige installatie oproepen om zorg te dragen voor deze mooie plek, zodat we er allen zo lang mogelijk van kunnen genieten.”

Meer toezicht

Behalve zulk gedrag via een publieke oproep te ontmoedigen, hoopt Giovanni ook op meer toezicht. “We hebben inderdaad soms eens last van vandalisme en afval op deze site, maar de gemeentelijke diensten gaan vaak om te controleren en we plaatsen er de mobiele camera van de gemeente om dit tegen te gaan”, aldus burgemeester van Heuvelland Wieland De Meyer (Gemeentebelangen). De burgervader benadrukt ook dat een van de plekken met brandsporen, aan de kant van het jeugdhuis, dient als kampvuurplaats. (TP)