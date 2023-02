Bakkerin Wendy (45) uit Koksijde kijkt gewapende overvaller in de ogen… en sluit hem zonder vrees op

De dapperste bakkerin van de kust. Dat moet echt wel de 45-jarige Wendy Beun uit Koksijde zijn. Woensdag stond ze in de bakkerij oog in oog met een overvaller die met een aardappelmesje stond te zwaaien. Hij eiste in het Frans de kassa. “Ik zei hem: nee, dat doe ik niet. Ga werken voor je geld”, zegt Wendy. Daarna sloot ze de man op tot de komst van de politie.

Naar eigen zeggen had Wendy niet eens schrik van de overvaller. Woensdagmiddag rond 14 uur stapte een 41-jarige Brusselaar bakkerij Diemas in Koninklijke Baan in Koksijde binnen. Hij droeg een zwarte pet en verborg zijn gezicht in een sjaal. De kerel liep meteen achter de toonbank en stapte op winkelbediende Wendy Beun (45) af. Daarop haalde hij plots een flink aardappelmesje boven en stond ermee te zwaaien. “Het ging allemaal zo snel dat ik er eigenlijk niets aan dacht dat ik misschien wel schrik moest hebben”, doet Wendy het relaas.

“Ga werken voor je geld”

Nochtans was het toch wel een bedreigende situatie. “Hij stond op nog geen halve meter met dat aardappelmesje voor me”, zegt Wendy. “Hij schreeuwde in het Frans dat ik het geld uit de kassa moest geven. Maar daarop zei ik hem meteen: “neen, dat ga ik niet doen. Ga maar werken voor je geld.” Het was alsof hij daar zelf van schrok. Meteen daarna passeerde de kapper van hiernaast en die zag de kerel staan. Samen met een vriend hebben zij de deur gebarricadeerd. Daarop belde ik mijn bazin om de politie te verwittigen, nam ik de sleutel en heb de voordeur gesloten. Plots begon hij me te smeken: “alsjeblieft, laat me gaan. Ik zal 10 jaar in de gevangenis vliegen.” Ik zei hem dat dat jammer was voor hem. Daarop is hij in een hurkje gaan zitten voor de toonbank en begon hij te jammeren.”

Cadeaubon om te gaan eten

De politie was nauwelijks zes minuten later en kon de Brusselaar arresteren. Hij is al gekend voor eerdere feiten en werd aangehouden. Ook Céline Declerq, de medezaakvoerster van Diemas bakkerij kwam meteen langs. “We zijn onder de indruk van de koelbloedigheid van Wendy”, zegt Céline. “Ze werkt hier een paar maanden maar om op die manier te reageren: chapeau. Nochtans zeggen we ons personeel wel dat áls er iets gebeurt dat ze gewoon meewerken want hun veiligheid komt voorop. Maar dat is het nu net: wij runnen 12 bakkerijen aan de kust en ons familiebedrijf bestaat 55 jaar. Nooit eerder gebeurde er iets. En wie denkt nu dat iemand een overval op klaarlichte dag zal plegen? In ieder geval hebben we Wendy beloond met een cadeaubon om eens lekker te gaan eten.” In de bakkerij en Koksijde is de overval the talk of the town. Vrijwel iedereen spreekt er Wendy over aan. “Mensen vinden me stoer en dapper maar eigenlijk zei ik gewoon wat er in me opkwam”, lacht Wendy. (JH)