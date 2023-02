Heldhaftige bakkerin en twee klanten verijdelen overval met mes in Koksijde

In een bakkerij in Koksijde kon woensdagmiddag een poging tot gewapende overval vermeden worden dankzij een heldhaftige bakkerin.

Een 41-jarige man uit Brussel stond er met een mes te dreigen en eiste de inhoud van de kassa. Hij had er echter niet op gerekend dat de bakkerin over nogal wat moed beschikte. Twee klanten barricadeerden de inkomstdeur van buitenaf waarna de bakkerin de voordeur sloot en samen met de overvaller op de politie wachtte.

Flinke dosis moed

De poging tot overval gebeurde woensdagmiddag rond 14 uur in Koksijde. Plots stapte er een man de bakkerij binnen, ging naar de kassa en haalde een mes boven. De bakkerin achter de kassa werd met het mes bedreigd waarop de man eiste dat ze de kassa leegmaakte. Maar hij had er niet op gerekend dat dat de bakkerin over een flinke dosis moed beschikte.

“Neen, doe ik niet”, antwoordde ze droogweg. De overvaller leek even te aarzelen en plots daagden twee klanten op. Zij barricadeerden de voordeur toen de overvaller poogde weg te lopen. Intussen belde de bakkerin de politie op en sloot daarna prompt de voordeur. De man smeekte nog om hem te laten gaan maar er zat voor hem niets anders op dan de komst van de politie af te wachten.

Na zes minuten geboeid

De politie reed meteen ter plaatse. “Samen met de twee omstaanders hielden ze de man met mogelijk gevaar voor eigen leven in de winkel”, meldt politiezone Westkust. “Intussen spoedden wij ons ter plaatse. Eenmaal aangekomen gaf de man zich onmiddellijk over. Nauwelijks zes minuten na de eerste oproep kon de man door onze politiediensten geboeid worden.”

Hij werd woensdagmiddag overgebracht naar de politiecel voor een verhoor. Intussen werd ook het parket van Veurne verwittigd die een gerechtelijk onderzoek vorderde. De man werd intussen voorgeleid voor de onderzoeksrechter die besliste om hem verder aan te houden. Hij moet eerstdaags voor de raadkamer verschijnen.” De verdachte is een 41-jarige man uit Brussel en zou al bekend zijn voor gewelds- en drugsfeiten. (JH)