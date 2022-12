Waarom het perfecte geschenk zo belangrijk is

Heb jij al een kerstgeschenk gekocht voor de persoon die jou het nauwst aan het hart ligt? Uit recent onderzoek van Amazon en onderzoeksbureau Profacts blijkt dat 64% van de Belgen een persoon meer waardeert na het krijgen van een ‘attent’ geschenk. Moet je toch nog even langs de winkel? Lees dan het advies van trendwatcher Tom Palmaerts en Griet Van Vaerenbergh – experte sociale en positieve psychologie aan Thomas More Hogeschool – om alsnog uit te pakken met het perfecte geschenk op kerstavond.

1. De intentie is belangrijker dan het cadeau zelf

Maar liefst 79% van de Belgen vindt de gedachte achter een geschenk belangrijker dan de prijs ervan. Wat dan met cadeaus die op het allerlaatste moment gekocht werden om ‘toch maar iets te hebben’?

Dit zeggen de experts:

Tom Palmaerts: “De ene persoon zal sowieso meer tijd in de cadeautjesjacht gestoken hebben dan de andere. Maar je bent onder familie en vrienden en ként elkaar ondertussen al. Oók dat ene familielid dat altijd last minute in de winkel belandt op zoek naar meerdere items op een verlanglijst. Daarnaast zien we dat de prijs van een cadeau ons geluk niet bepaalt. En hoewel duurzaamheid en ecologie zeker een rol spelen bij een bepaalde categorie van mensen, speelt dat lang niet bij iedereen. Investeren in lokale brands is mooi, maar financieel niet voor iedereen haalbaar.”

Griet Van Vaerenbergh: “We leven in een tijdperk waarin we veel belang hechten aan betekenis. Maar hoe mooi een intentioneel cadeau ook kan zijn, hoeven we niet altijd diepgang in iets te zoeken.

Tegelijk ben ik een grote voorstander van ontroerende goederen te schenken. Die cadeaus hoeven niet duur of superesthetisch te zijn, maar zijn wel ervaringsgericht, persoonlijk en vaak ook budgetvriendelijker. Een ontroerend goed kan zelfgemaakt zijn, zoals bijvoorbeeld een persoonlijk samengesteld fotoalbum, maar kan evengoed om een ervaring gaan. Niets zo mooi als zeggen dat je tijd wil spenderen met iemand.”





2. Een cadeau van een verlanglijstje scoort, maar slechts matig

Wanneer we een cadeau ontvangen dat op ons verlanglijstje stond, zijn we uiteraard tevreden. Alleen zorgt dat er niet voor dat we een groter gevoel van verbinding voelen met de gever. 64% van de Belgen voelt wél meer waardering voor de gever wanneer het om een attent geschenk gaat.

Dit zegt de expert:

Tom Palmaerts: “Het is sowieso een goed idee om een verlanglijstje te maken. Jij krijgt wat je wil én de gever verkwist geen geld. En met behulp van een kleine toevoeging kan je een cadeau van op de wishlist wél bedachtzaam maken. Zoals je geschenk verpakken in een theedoek of sjaaltje, waarmee de ontvanger nog iets is.”





3. Spreken is zilver, zwijgen is goud

Bijna negen op de tien Belgen veinzen hun enthousiasme bij het uitpakken van een teleurstellend cadeau. Zo kunnen we als geschenkgever niet leren uit onze fouten. En dat terwijl maar liefst 52% van de vrouwen die een teleurstellend cadeau kregen, dat persoonlijk opneemt en het gevoel heeft dat de cadeaugever hen totaal niet kent. Is het goed om te verzwijgen wat je écht van een cadeau vindt?

Dit zeggen de experts:

Tom Palmaerts: “Het lijkt me iets typisch Belgisch om koste wat kost de gever tevreden te stellen, maar op zich is dat zeker niet slecht. Cadeaus geven en krijgen is een gelukkig moment dat je niet wil verbrodden. Als je er toch iets van wil zeggen kan dat best achteraf, face to face en met een vleugje humor.”

Griet Van Vaerenbergh: “Helemaal akkoord, al kan je bij je partner best wél eerlijk zeggen dat een cadeau niet bij je past. In een liefdesrelatie is het belangrijk dat je weet waar de ander blij van wordt, het maakt deel uit van elkaar beter te leren kennen. Bespreek dat inderdaad achteraf en communiceer je gevoel op een opbouwende manier. Je kan laten weten waarom jij het geschenk niet bij je vindt passen en wat jou in de toekomst wel blij zou maken.”





4. Geven = nemen

Het is duidelijk dat ons land graag geeft, want maar liefst 70% van de Belgen zegt dat het geven van een geschenk hen gelukkig maakt.

Dit zegt de expert:

Griet Van Vaerenbergh: “We worden blij van iemand anders blij te maken. Wie geeft, krijgt meestal meteen iets in ruil: een brede glimlach of een andere vorm van appreciatie. Wat ook meespeelt in de sociale psychologie is de helper’s high, vergelijkbaar met de runner’s high. Wanneer je loopt, komen er stoffen vrij in de hersenen waardoor je jezelf beter gaat voelen. Hetzelfde gebeurt wanneer we geven aan anderen. Tot slot versterken cadeaus positieve gevoelens van verbondenheid en solidariteit tussen twee personen.”

Geven we om te krijgen? “We spreken in zekere mate altijd van een wederkerigheidsnorm, waarbij je geeft aan een ander om er op de een of andere manier ook iets in ruil voor te krijgen. Dat kan egoïstisch zijn, waarbij je een vergelijkbaar geschenk terugverwacht. Maar het kan ook louter zijn om een ander gelukkig te maken. Iets zuiver om altruïstische redenen geven bestaat volgens mij niet. Als een ontvanger geen dankbaarheid of andere positieve signalen uit, zal het geven op termijn uitdoven.” (Sabrina Bouzoumita)