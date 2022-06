Cédric Cuvereau en Francis Vanhee: “Wij willen kunst in al haar vormen verbinden”

Ichtegem pakt deze zomer uit met een verfrissend kunstevenement. Vanuit de kunstroute waaraan lokale kunstenaars als Irénée Duriez en Mia Moreaux sinds jaren deelnemen, groeit nu het nieuwe SPOOR Kunstfestival: langs de Groene 62, in kerken, weiden en tuinen vindt kunst in haar diverse gedaanten een plek. Francis Vanhee en Cédric Cuvereau groeiden samen op in de gemeente en zetten zich nu in voor dit cultureel project met hoge verbindingsfactor.

Irénée Duriez is 72 en allerminst aan rust toe. Daar heeft de Ichtegemse kunstenaar die talloze vrouwenlijven in brons goot en tekende, nog lang geen zin in. Twintig jaar geleden al nodigde hij in samenwerking met het lokaal bestuur Ichtegem kunstenaars uit de regio uit om elkaar te ontmoeten in zijn beeldentuin in de gemeente. Uit dat initiatief groeide een jaarlijks bezoek aan de ateliers van de kunstenaars, en van daaruit een heuse kunstroute waarlangs steeds meer bezoekers hun hart ophaalden aan de werken van Duriez maar ook van Mia Moreaux, Katy De Bock, Dirk Santens en anderen.

Een vaste waarde op de zomeragenda van onze provincie, en een ideale voedingsbodem om verder op te bouwen. Zo bedachten in elk geval Francis Vanhee en Cédric Cuvereau, allebei opgegroeid in Ichtegem, tijdens een avondje vogelpikken in Gent waar ze vandaag allebei wonen. Francis vestigde zich daar als fotograaf en kunstenaar, Cédric pendelt nog dagelijks naar Ichtegem waar hij coördinator cultuur, erfgoed, evenementen en toerisme is bij het gemeentebestuur.

We willen plaatsen die door de jaren heen ‘onzichtbaar’ waren geworden, opnieuw zichtbaar maken

“We hadden het er met elkaar over dat er nog potentieel zit in de al bestaande kunstroute. Ichtegem heeft nog veel meer mooie, groene plekken die in een kunstevenement zouden kunnen betrokken worden. Bovendien leek het ons interessant om ook andere kunstenaars – uit de streek maar ook van verder – naar ons dorp te brengen, en hen te vragen om zich door die locaties te laten inspireren”, vertelt Cédric. In een vernieuwd kunstfestival willen ze vaste culturele waarden verbinden met nieuw talent. “We willen verschillende interpretaties van wat kunst is of kan zijn samenbrengen, omdat we geloven dat die elkaar alleen maar kunnen versterken. En dat op een laagdrempelige manier, zonder oordelen of vooroordelen”, aldus Francis. “We hopen bezoekers te prikkelen om zo ook minder bekend werk te ontdekken en zich er voor open te stellen.”

Naast het werk van gevestigde kunstenaars dat zoals voorheen te bezichtigen zal zijn in een tiental ateliers en tuinen, en de groepstentoonstellingen op locatie, krijgt het festival een derde luik, ART 62. De Groene 62, de oude spoorwegbedding tussen Oostende en Torhout die werd omgevormd tot autovrije as voor wandelaars en fietsers – en die dwars door Ichtegem loopt -, vormt de as waarlangs ART 62 zich afspeelt. Naar die oude spoorlijn verwijst ook de festivalnaam SPOOR, zowel Ichtegem als deelgemeente Eernegem hadden destijds een eigen treinstation op dat traject, “maar het doet ook denken aan het figuurlijkespoor dat dit project zal achterlaten, door kunst in de publieke ruimte te tonen”, legt Vanhee, curator voor ART 62, uit.

Over het muurtje kijken

En stilaan krijgt het vernieuwde evenement vorm. In augustus zal het nieuwe SPOOR Kunstfestival te bezoeken zijn. In afwachting nemen Francis en Cédric ons mee naar locaties waar het evenement zich zal afspelen. In de fraaie tuin waar hij enkele van zijn monumentale beelden tentoonstelt, ontmoeten we Irénée Duriez. Kleinere beelden zijn te bezichtigen in zijn tentoonstellingsruimte en in zijn tekenatelier, en sinds kort opende hij er ook een museum, gewijd aan zijn oeuvre van 1964 tot 2000. Irénée beschouwt het vernieuwde kunstfestival als een mooie kans om nieuw talent een kans te geven.

Irénée Duriez gaf twintig jaar geleden de aanzet tot de kunstroute die deze zomer een nieuw elan krijgt. © Eva Vlonk Eva Vlonk

“Ik heb altijd graag beginnende kunstenaars bijgestaan met raad en daad, en ik waardeer andere kunstdisciplines. Iedereen uit zich op zijn of haar manier, en daar moet respect voor opgebracht worden. Ik ben heel benieuwd naar het resultaat van dit project, en hoop dat er inderdaad een nog ruimer publiek door wordt aangesproken.”

Want waarom zou een liefhebber van het werk van Duriez niet ook een kijkje nemen naar wat straks langs de Groene 62, in de kerk van Bekegem of het oud gemeentehuis van Ichtegem te zien is? Of waarom zou iemand die bij hedendaagse kunst zweert niet ook even langslopen bij Duriez? Francis Vanhee laat zich niet weerhouden door denkbeeldige grenzen. Niet in zijn eigen werk, en ook niet bij de kunstenaarskeuze voor SPOOR. “We maakten een selectie van namen waarvan wij vinden dat ze een ruimer platform verdienen, wat vandaag lang niet altijd vanzelfsprekend is.”

Kunst langs de Groene 62

En zo wordt langs het Groene 62-traject dat Ichtegem doorkruist een installatie van Colin H. Van Eeckhout, zanger van de metalband Amenra maar ook kunstenaar, opgesteld. Hij stapelt strobalen op tot een gigantische ribbenkast. Er is het portret van Benny E. Eddo, van de Torhoutse fotografe Cato Crevits. Zij gaat in haar werk op zoek naar mensen met een verhaal, en dat van de charismatische Benny was er een dat haar trof. Aan de resten van een bunker uit WO II komt werk van Joren Van Acker; hij maakt grote tekeningen met houtskool, waarvoor hij zich inspireert op archiefbeelden. Uit het Ichtegemse archief koos hij een foto van een herdenkingsstoet voor Richard Depoorter, een lokale wielrenner die in 1948 verongelukte tijdens de Ronde van Zwitserland. “Op die manier willen we ook plaatsen die door de jaren heen ‘onzichtbaar’ waren geworden, opnieuw zichtbaar maken. De bunker kennen velen hier als een plek waar ze in hun jeugd kwamen spelen, of waar ze regelmatig langs fietsen zonder er bij stil te staan, Nu vormt de bunker een installatie samen met het werk van Joren, en vraagt het op die manier om vernieuwde aandacht.”

In het onlangs geopende landschapspark Stationsput komt behalve werk van Francis Vanhee ook keramiek van Marina Roggeman: op een van de vijvers in het park die destijds gegraven werden om stoom op te wekken voor het treinstation en die vandaag vol vis zit, laat ze levendige figuren in keramiek zwemmen. In de kerken van Bekegem en Eernegem en het oud gemeentehuis van Ichtegem ten slotte spelen meerdere kunstenaars met lokale thema’s.

Dat en meer zal er te beleven zijn tijdens Kunstfestival SPOOR in augustus, al dromen Francis en Cédric intussen al verder: “Op die manier willen we alle vormen van cultuur hier met elkaar laten versmelten, en alle bewoners meenemen op een mooie ontdekkingstocht.” In Ichtegem wordt deze en volgende zomers the sky the limit.

Alle info over SPOOR Kunstfestival, deelnemers en locaties op www.ichtegem.be

De infobrochure is te verkrijgen via Administratief Centrum Eernegem, de Ichtegemse bibliotheken of de deelnemende kunstenaars.

Het kunstfestival is een initiatief van het lokaal bestuur Ichtegem in samenwerking met Ginter, Westtoer en Provincie West-Vlaanderen.