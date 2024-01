Zanger Udo Montez uit Oostkamp op 83-jarige leeftijd overleden in Brugge

Eind de jaren zestig en begin de jaren zeventig scoorde de West-Vlaamse zanger Udo Montez met enkele singles in de toenmalige Vlaamse Top 10 van Radio 2. Hij overleed op 83-jarige leeftijd op Kerstdag 25 december in AZ Sint-Jan in Brugge. Hij was afkomstig van Loppem en woonde vele jaren in Oostkamp.

Nummers als ‘Zou Dit Liefde Zijn’, ‘Zoals Ik Liefde Heb Voor Jou’ en ‘Buenas Noches Carmenita’ stonden toen hoog genoteerd in alle Vlaamse hitparades. Hij begon echter zijn carrière als orkestzanger in het orkest De Hey-Toppers van Norbert en vormde ook een muzikaal duo met zijn broer onder de naam ‘De Korviks’. Hij was één van de eerste artiesten bij het Start-label van Sylvain Tack, met o.m. ook nog Paul Severs en Ricky Gordon. Meerdere jaren draaide hij goed mee in de Vlaamse showbiz. Hij had ook een bloeiende fanclub, maar later ging zijn succes toch wat tanen. Er volgden nog een tweetal singles, maar die haalden niet meer het succes van de vorige producties. Na enkele jaren verdween hij dan ook van het podium. Als herinnering en eerbetoon verscheen zopas ‘Remember Udo Montez’ dat op Spotify kan beluisterd worden via de link https://open.spotify.com/playlist/6fobWKAy0wLsxAv8QQgwVx (PADI)