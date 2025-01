West-Vlaamse inbreng in ‘Annie – De Musical’ in Theater Elckerlyc in Anwerpen: “De cirkel is rond, 12 jaar geleden speelde ik nog als kind één van de weesmeisjes!”

Op zondag 19 januari gaat ‘Annie – De Musical’ in première in Theater Elckerlyc in Antwerpen. Ook in deze nationale productie spelen er West-Vlamingen mee, die we natuurlijk enkele vragen stelden.

Charlotte Boudry (25) woont in Antwerpen. Haar grootouders zijn van Ieper. “Ik speel mee in ‘Annie’ in het ensemble. Voor mij is de cirkel rond, want 12 jaar geleden speelde ik nog één van de weesmeisjes als kind. Ik ben dus ontzettend blij dat ik er terug bij mag zijn.” Charlotte Verduyn (31) woont eveneens in Antwerpen, maar is afkomstig uit Brugge. “’Annie’ gaat prachtig worden! De kindercast is ontwapenend en de hoofdcast is ook geweldig.” Liesbeth Roose (32) woont in Gent en is afkomstig uit Tielt. “Ik speel Lily, het domme naïeve liefje van Rooster, gespeeld door Pieter Casteleyn. Samen spelen wij de slechteriken in het stuk. We zijn beste vrienden in het echte leven en mogen alweer samen op de planken staan, wat ongelooflijk plezant is. Heel leerrijk proces, fijn om samen te spelen met Lucas, Tine en Free. En mijn eerste keer onder regie van Jaak Lema, die het waanzinnig goed aanpakt, met zoveel volk (twee kindercasts). ‘Annie’ is een hartverwarmend verhaal, een klassieker die nog steeds werkt en een mooie boodschap met zich meebrengt. We gaan er tempo en vernieuwing insteken, hier en daar. Kom met heel de familie langs! En lach en een traan verzekerd!” Pieter Casteleyn (31) woont eveneens in Antwerpen. Zijn ouders zijn uit Oostende en Roeselare. “Ik speel de rol van Rooster, de broer van Miss Hannigan. Een lijpe straatrat, iemand die uiteindelijk samen met zijn liefje Lily zal proberen zich voor te doen als de ouders van Annie om zo een som geld te verkrijgen. ‘Annie’ is een klassieker met een reden: dit verhaal straalt warmte en nostalgie uit. Er zit iets in voor jong en oud. Wij brengen ‘Annie’ met een hele frisse cast.” Ook de jonge Elise Lagrou uit Wingene speelt mee. In 2024 schreven we al veel neer over dat jong West-Vlaams talent dat ook in de komende maanden terug vaak te zien zal zijn op het podium. (PADI)

Info en tickets: www.backstage-producties.be