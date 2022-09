Site Kasteel van Wijnendale in Torhout wordt omgetoverd tot prachtig decor voor musicalspektakel ‘Marie-Antoinette’

In september 2023 brengt productiehuis Historalia – ook al bekend van ‘Kerstmagie’ – van oprichter/drijvende kracht prins Simon de Merode het grootse musicalspektakel ‘Marie-Antoinette’ naar West-Vlaanderen, meer bepaald naar het kasteel van Wijnendale. Momenteel kunnen mensen uit Torhout of omgeving zich al inschrijven, want men heeft heel wat helpende handen nodig.

‘Marie-Antoinette’ was in 2014 het eerste musicalspektakel van Historalia. In Wijnendale zal een nieuwe versie van dit succesvolle spektakel te zien zijn, waarin je je voor één avond kan laten meevoeren in het leven van deze miskende koningin in een tijd van omwenteling. Op woensdagavond 21 september werd in het kasteel van Wijnendaele al uitleg gegeven in aanwezigheid van prins Simon de Merode, kasteelheer Jérôme Matthieu de Wynendaele, regisseur Luc Stevens, burgemeester van Torhout Kristof Audenaert, coördinatoren Ief Dams en Lore Cortvriendt en mensen van Wijnendale en omgeving die zich hebben aangemeld als vrijwilliger om mee te helpen aan het spektakel en/of die als acteur/actrice willen meedoen.

De diverse verantwoordelijken poseerden voor het Kasteel van Wijnendale. © PADI/Daniël

De initiatiefnemers doen alvast een grote oproep naar mensen uit Torhout of omgeving om zich in te schrijven om mee te spelen en/of te helpen. Wat hebben ze nodig: figuranten en ensemble van alle leeftijden, sterke dansers, koetsiers, ruiters en paarden, toneelmeesters, regie-assistenten, decor-, naai-, cateringploeg, hospitality-team, teamchefs, vereniging voor de tapploegen, veel helpende handen… Op 8 oktober hebben in Torhout al audities plaats voor figuratie, liefhebbersensemble en dansers van alle leeftijden. In het voorjaar van 2023 zijn er audities voor de sprekende kinderrollen, én in hetzelfde voorjaar is eveneens de startavond voorzijn van ‘Marie-Antoinette’. In de loop van 2023 volgen er diverse repetities.

De generale repetitie is op dinsdag 5 september 2023. De dag erna is er een try-out, gevolgd door op donderdag 7 september 2023 de feestelijke opening en eerste voorstelling. De laatste voorstelling is voorzien op zaterdag 7 of zondag 8 oktober 2023, afhankelijk indien er één voorstelling wegens bijvoorbeeld heel slecht weer verplaatst moest worden. (PADI)

Inschrijven is nu al mogelijk via www.marie-antoinette.live.