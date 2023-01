Isabelle Beernaert strijkt met haar première neer in het Concertgebouw van Brugge: “Het was mysterieus en adembenemend mooi.”

Na maandenlang repeteren en na verschillende try-outs te hebben gedaan stond gans het team rond Isabelle Beernaert klaar om te schitteren tijdens de grote première van ‘Particles of God’ in het mooie Concertgebouw in Brugge.

We stuurden onze medewerkster Jocelyne ernaar toe die met volgend verslag terugkeerde. “Ikzelf had niet veel ervaring met dansvoorstellingen. Ik had dan ook überhaupt geen idee aan wat ik mij moest verwachten. Op voorhand zocht ik natuurlijk het al eens op aan wat ik me kon verwachten. Isabelle Beernaert is een klinkende naam die bij mij zeker een belletje deed rinkelen. Zonder al te veel vooroordelen trok ik mijn jas aan en vertrok ik naar de première.”

“Bij de start van de voorstelling deed ik toch even mijn ogen toe, omdat ik echt mee gezogen wou worden door de magie, de dans. De titel ‘Particles of God’ zegt veel, maar tegelijkertijd ook weinig. Je kan het interpreteren zoals je zelf verkiest. De kernwoorden waarmee ik het zou omschrijven zijn: mysterieus, geheimzinnig, onbeschrijfelijk, elegant en sierlijk. De voorstelling mikt heel hoog en tijdens de dans word je meegenomen op de tonen van prachtige muziek. Ook de violist mag echt in de bloemetjes worden gezet, want wàt een klanken toverde hij uit de snaren van zijn instrument. Het decor gaf onze ogen het grootste genot. Het was een kleurenpallet waar tevens de weergoden ook van de partij waren. We hoorden het zachte geruis van de zee, felle regen met de nodige donder, storm, … Adembenemend.”

© Kim Vos

“Ik denk dat ik kan en mag spreken voor de volledige zaal, want het was er muisstil. Zo stil dat je er gewoon een speld kon horen vallen. Op het einde weerklonk er een geweldig applaus en een staande ovatie van het voltallige publiek. De voorstelling is zeker voor herhaling vatbaar. Als ik erover nadenk val ik nog steeds in zwijm voor deze voorstelling. Bravo aan gans het team die dit realiseerde.!” (PADI & Jocelyne)

Info en agenda: www.isabellebeernaert.com