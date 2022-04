Isabelle Beernaert met ‘Oxytocine’ in Kursaal Oostende

‘Oxytocine’ is een van de belangrijkste hormonen in ons lichaam. Dit hormoon wordt ook wel het knuffelhormoon genoemd. Het stofje in onze hersenen zorgt voor het gevoel van verbondenheid, intimiteit, … en het komt op bij aanrakingen, strelingen, knuffels, … Het is met andere woorden een belangrijk stofje om een glimlach tevoorschijn te toveren of ons simpelweg goed te voelen bij lichamelijk contact.

‘Oxytocin’ is ook de allernieuwste voorstelling van Isabelle Beernaert. Ze is een succesvolle Belgische choreografe met tonnen ervaring. Ze zet het alledaagse, gewone leven om in een spectaculaire choreografie. Isabelle kreeg een opleiding aan de Koninklijke Balletschool van Vlaanderen en als choreografe werkte ze naast haar eigen producties voor verschillende producties in de mode, tv en theater. De voorstelling is gelinkt aan de vele quarantaines waar we afstand van elkaar moesten houden in een bizarre tijd van Covid-19. Mensen werden angstig als ze te dichtbij kwamen. De oxytocine was zeer zeldzaam voor ieder van ons waardoor er een extreem verlangen ontstond om elkaar terug vast te nemen.

© Stan

Haar voorstelling was dan ook een zeer intens en prachtig werk. Alle delen vloeiden mooi in elkaar. IB THE COMPANY dansten vol passie op muziek van Edith Piaf, Nina Simone, Estas Tonne en nog veel meer talent. Het oneindige verlangen naar knuffels en lichamelijk contact werden zeer krachtig voorgesteld. Hun taak is volbracht, de ogen van het publiek doen blinken met een afsluitend applaus vol bedanking en bewondering. (PADI & Stan)