IN BEELD – Laura Tesoro knalt in Owla Brugge in aanwezigheid van Koen Wauters, Francesco Planckaert, Ann Wauters én Oski

De vele aanwezigen voor de showavond met Laura Tesoro in zaal Owla in Brugge kregen er nog diverse verrassingen bij, want niemand minder dan Koen Wauters, Francesco Planckaert met zijn gezin én ook basketbalspeelster Ann Wauters waren van de partij. Oski – de zoon van Tine Embrechts – stond dan ook ‘plots’ op het podium voor een formidabele muzikale avond.

Toen Koen arriveerde, werd hij overspoeld door aanwezigen die op de foto wilden prijken. Tijdens het optreden van Laura zwierde Koen zijn heupen los. De organisatoren stonden er glunderend bij en dat is maar logisch, want plots zo’n bekend volk binnen krijgen is de max. En Laura? Wat een energie! Ze stond zo’n 1 uur 25 minuten op het podium. Ze danste ook mee met haar danseressen. Als verrassing kwam plots ook Oski – de zoon van Tine Embrechts – op het podium. Deze vriendelijke jongeman kon ook het publiek inpalmen. Geniet van onze foto’s. (PADI & Sonja – foto’s OBI)