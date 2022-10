Erik Goossens (ex-Leopold 3) stopte nooit met zingen: “Inderdaad, in West-Vlaanderen was het wel wat stil”

Ken je nog Erik Goossens? Ongetwijfeld wel, want Erik was de enige zanger binnen Leopold 3 waar Patrick Claesen en Stefan Wuyts ook deel van uitmaakten. In de jaren negentig waren ze razend populair. Daarna werd het stil rond Erik, alhoewel hij bekende dat hij altijd met muziek bezig bleef. Enkel in West-Vlaanderen werd het als artiest toch heel stil rond de gewezen tv-presentator, die nu ook in ‘Thuis’ meespeelt.

Amaai, je begon terug te zingen?

Erik: “Ik ben nooit gestopt, maar inderdaad ik maakte geen albums meer. In de voorbije vier jaar heb ik, samen met een band, wel concerten gegeven in de kantoren bij eventruimtes. Ook bij de Grungblavers was ik tien jaar actief, waar we ook de Lotto Arena deden. Ik bleef dus altijd met muziek bezig, maar ik kwam zelf niet met nieuw materiaal naar buiten. Tot een klein jaar geleden iemand zei dat het niet kon dat ik geen materiaal meer uitbracht. Ik kreeg een platencontract aangeboden en begon weer songs uit te brengen, zoals nu ‘Dit Is Anders’.” Zes maanden geleden kwam ‘Ooit Genoeg’ uit, waarop ik veel airplay kreeg op diverse kanalen en die song kwam ook binnen in de Top 10. Met de nieuwe single gaat het eveneens de goede kant uit.”

Ik hoor je veel praten over de regio Antwerpen, maar in onze provincie West-Vlaanderen is het wél heel stil rond uw muzikale carrière.

Erik: “Dat klopt, daar ben ik niet vaak. Ik hoop met de nieuwe single dat er ook deuren openen in West-Vlaanderen. Ik speel nu ook mee in ‘Thuis’ en dat is toch ook al een pluspunt. Door de tv zien de mensen dat ik nog leef.”

Is het nu anders werken dan in de jaren negentig?

Erik: “De tijden dat de cd’s in de Standaard Boekhandel of in de Fnac lagen is allemaal voorbij, dat bestaat niet meer. Het draait nu om het aantal views en luisteraars op Spotify. Het is dus een andere wereld, maar muziek blijft natuurlijk muziek.”

Je zingt nog altijd graag in het Nederlands?

Erik: “Ik twijfelde er een periode aan, want met Leopold 3 won ik in 1989 de Baccarabeker in Middelkerke en dat was met een Engelstalig liedje. Daarna bracht ik een solo-cd uit, en nog eens daarna dacht ik terug aan een Engelstalig repertoire maar uiteindelijk heb ik beslist om in m’n moedertaal te zingen. Op die manier kan ik iets verstaanbaarder brengen. Nu is mijn tweede single uit, maar er volgt zeker nog een derde én vierde. Daarna een album!” (PADI)

Zondag 16 oktober is Erik tussen 10 en 12 uur te zien in het programma Herbert op MENT TV. www.erikgoossens.be