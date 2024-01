Één jaar nadat Isabelle Beernaert met ‘Particles of God’ in Brugge was én te horen kreeg dat ze borstkanker had komt ze er terug met dezelfde voorstelling

Zaterdag 10 februari zal een emotionele avond worden voor Isabelle Beernaert. Dan staat ze immers voor een ‘derniere’ met ‘Particles of God’ in Concertgebouw Brugge én dit exact één jaar nadat ze te horen kreeg dat ze borstkanker had en eveneens één jaar na de première van dezelfde voorstelling ‘Particles of God’ in Concertgebouw Brugge.

Na het succes van Oxytocin, de dansvoorstelling die ze tijdens de coronapandemie maakte, heeft choreografe Isabelle een nieuwe voorstelling klaar: ‘Particles of God’. “Het woord God is een controversiële term. Iedereen geeft het een eigen invulling en betekenis. Ik wil het publiek even doen stilstaan bij dat onbeschrijflijke en mystieke gegeven dat ons allen verbindt”, vertelt de choreografe.

© Kim Vos

Danseres en choreografe Isabelle Beernaert stelt eind deze maand haar nieuwe voorstelling ‘Particles of God’ voor in het Concertgebouw in Brugge. “Het idee van ‘Particles of God’ begon te rijpen tijdens Oxytocin, waarin voor mij duidelijk werd dat alles onlosmakelijk is verbonden. Verleden en toekomst zijn één geheel. Het universum is constant in beweging. Onze emoties drijven mee op de beweging van de natuurelementen, waardoor de hoop en het verlangen ontstaat dat alles verandert”, legt Isabelle zelf uit. De 49-jarige choreografe Isabelle Beernaert voelt dat ze met ‘Particles of God’ de essentie bereikt heeft. “Van jongs af aan was ik geladen met mysterie. Ik observeerde om de wereld te kunnen snappen en mijn eigen plek te vinden. Door te luisteren, te kijken en te voelen, kan ik vandaag zijn wie ik ben. De zoektocht is rond en ik twijfel niet meer om daarover te praten. Die rust geef ik weer in mijn nieuwe voorstelling.” En die rust wil ze ook haar publiek laten voelen. “Hoe je deze voorstelling beleeft, is afhankelijk van wat je verstaat onder ‘God’ en hoe je gelooft in de kracht van het universum en de natuur. Het kan geen kwaad om even op te frissen wat ver in je geheugen zit”, vult Isabelle aan.

Voor de choreografe betekent deze voorstelling ook het begin van een nieuw hoofdstuk in haar carrière, getypeerd door een uniek element: de muziek. De twaalf dansers bewegen op symfonische, harmonische stukken, afgewisseld door livemuziek van componist en veelzijdig violist Peter Bogaert. “Peters muziek is een schot in de roos. De dissonantie van zijn passages maken je tegelijk nieuwsgierig en angstig”, legt Isabelle uit. Dat Peter live speelt, is voor een dansvoorstelling al zeldzaam op zich. Tegelijk maakt hij deel uit van de scenografie. “De muzikant zal niet gewoon opkomen wanneer het aan hem is om te spelen. Gekleed in een donker gewaad vormt hij het contrast met de dansers, die lichte kleuren dragen. Dankzij de kostuums, gesponsord en ontworpen door Cortana, klopt het plaatje perfect”, gaat Isabelle verder.

© Kim Vos

Ook in ‘Particles of God’ zijn dans en muziek dus onlosmakelijk met elkaar verbonden. “Wie mij kent, weet dat ik theatrale en emotionele dansen maak die versterkt worden door de muziek waarop ze uitgevoerd worden. Mensen voelen zich vaak iets comfortabeler bij dans wanneer er ook woorden aan te pas komen. Deze keer niet in de vorm van zang, maar door geprojecteerde teksten van Alan Watts. De tekst vormt de brug tussen het hier, het nu en waar ik jullie mee naartoe wil nemen in de inleving”, verduidelijkt de choreografe.

Bij het grote publiek is de choreografe bekend van onder andere het tv-programma ‘So You Think You Can Dance’. Die ervaring had als positieve gevolg dat haar werk toegankelijker werd. “Het publiek volgt me ondertussen al 12 jaar en is mijn manier van creëren en dansen gewoon. Het is altijd iets anders, maar wat ik doe bouwt ook verder op het verleden. Met ‘Particles of God’ waarvoor een internationale cast werd geselecteerd, hoop ik ook internationale grenzen te kunnen doorbreken en voort nieuwe gezichten aan te trekken, omdat het stuk vrij universeel is”, vertelt Isabelle.

Die nieuwe gezichten en volle zalen, daar rekent deze selfmade woman op: “Ik leef voor mijn beroep, voor mijn dans, voor mijn kunst. Ik heb er zoveel voor over, maar het moet leefbaar blijven. Ik had werkingssubsidies aangevraagd, maar heb die helaas niet gekregen. Ik prijs me dus gelukkig dat de dansers voor dit project speciaal voor mij van over heel de wereld komen. We maken er samen een spraakmakende voorstelling van die zeker en vast emoties zal losmaken bij het publiek”, benadrukt Isabelle. (PADI)

Zaterdag 10 februari om 20.15 uur in Concertgebouw Brugge. Tickets: : https://isabellebeernaert.com/nl/voorstelling/particles-god