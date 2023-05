Cast ‘Damiaan’ volgt bijscholing in Tremelo

In augustus strijkt Historalia onder meer neer aan de voet van de basiliek van Scherpenheuvel, daar berichten we u enige tijd geleden al eens over. Een maand lang zullen ze er het levensverhaal van ‘Grootste Belg’ Pater Damiaan vertellen in een absolute spektakelmusical met hoofdtelefoons. Intussen zijn de castleden begonnen met de eerste repetities en werd afgelopen week de hoofdcast even ter orde geroepen naar het geboortehuis van Damiaan in Ninde, een deelgemeente van Tremelo.

Afgelopen donderdag 10 mei was het immers exact 150 jaar geleden dat Pater Damiaan voor het eerst aanmeerde op Molokaï, nadat hij zijn moeder aan de voet van bovenvermelde basiliek in 1863 definitief dag had gezegd. Geen betere reden dus voor de crew om de cast op die dag mee te tronen naar het geboortehuis van Damiaan, dat al sinds jaar en dag is ingericht als museum. Onder meer Nordin De Moor, Matthew De Bruyne, Leendert De Vis en Pieter Jan ‘Damiaan’ De Paepe, luisterden aandachtig naar de gids om zo nog meer informatie te vergaren over de rol die ze vanaf augustus zullen spelen in Scherpenheuvel. Na afloop werden de aanwezige castleden zelfs getrakteerd op een stukje taart. Niet dat de gids daar iets mee te maken had, maar wel regisseur Luc Stevens. Die vierde die dag immers zijn verjaardag. (PADI & Tom)

Tickets en info voor ‘Damiaan – de spektakelmusical’ zijn nog steeds te vinden via http://www.damiaan.be/.