Camille verrast Maanrock-publiek met surprise-act bij Regi, maar ook Kestified deed het uitstekend

De verjaardagseditie van het Mechelse gratis stadsfestival Maanrock zit er alweer op. Net zoals de voorbije dagen wisten het goede weer en de aangename affiche opnieuw heel wat mensen naar de Grote Markt te lokken. Maar de klap op de vuurpijl zat zoals dat moet in de staart, want Regi bracht tijdens zijn set niemand minder dan de Deerlijkse Camille Dhont mee. Het publiek lustte er duidelijk pap van.

Met een opener als #LikeMe, hoefde het niet te verwonderen dat het plein al meer dan een uur voor de échte start van de slotdag helemaal vol was gelopen. Net zoals dat zowat overal te zien is waar de populaire Ketnet-groep komt optreden, hadden laatkomers de grootste moeite van de wereld om een plaatsje te bemachtigen waarbij ze nog een klein glimpje van de groep konden opvangen. De Brugse Sali Haidara wist samen met onder meer Zomerhit-genomineerden Pommelien Thijs en Maksim Stojanac het publiek helemaal naar de fictieve muziekschoolhanden te zetten met nummers van onder meer Bart Peeters, De Kreuners en Yasmine. Met “Dans je de hele nacht met mij” van Laura Lynn, “Hoop doet leven” en “Mooi, ‘t leven is mooi”, beiden van Veurnaar Will Tura, werd zelfs ook onze provincie vertegenwoordigd in de setlist.

Maar ook nadat de jeugdformatie het podium verlaten had, daalde het talent in Mechelen niet. Met de Kortrijkse Axelle Vandeputte stond immers een zangeres op de bühne die met haar klok van een stem velen met verstomming kon doen slaan. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat haar carrière als een speer gaat sinds haar vrolijke debuutsingle “Mala Leche” in volle coronacrisis verscheen en mensen ernaar snakten om de benen inderdaad los te kunnen gooien tijdens haar optredens. Dat nummer kon uiteraard ook in Mechelen niet ontbreken. Op het zijpodium van de IJzerenleen vonden we nog meer West-Vlaams talent terug. Daar speelden zowel bekende als beloftevolle dj’s. In die laatste categorie kon Kortrijkzaan Kestified natuurlijk ook niet ontbreken. De twintiger mixt zowat alle stijlen door elkaar en doet dat op zo’n manier dat hij elk plein moeiteloos omtovert tot een echte openluchtdanstempel. Iemand waar we vermoedelijk nog veel van gaan horen. Tomorrowland, voorzie al maar een plaatsje voor deze jongen!

Ook Laura Tesoro, Metejoor, De Kreuners en Regi – met surprise act Camille – zorgden er nadien voor dat er geen doorkomen aan was voor wie de Grote Markt wou oversteken. Die werd tijdens het optreden van Metejoor zelfs volledig afgesloten door de Mechelse politie. Moesten er toch provinciegenoten zijn die daardoor het optreden van het alter-ego van Joris Van Rossem gemist hebben, is er toch nog goed nieuws van dichter bij huis. De komende dagen geeft hij immers nog het beste van zichzelf in Waregem en Koekelare. Over een kleine maand staat hij dan weer in Izegem en Kuurne. Later dit jaar breidt hij met zijn volwaardige theatertournee zelfs nog een verlengstuk aan zijn West-Vlaams avontuur. Dan houdt hij halt in de culturele centra van Roeselare, Menen, Brugge en Oostende. (PADI & Tom)