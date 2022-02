Achtjarige Thyadro uit Zwevegem stelt eerste fanbal voor op zaterdag 12 maart in Sint-Denijs

Pas acht jaar is Thyadro Decourcelle uit Zwevegem en toch zingt hij al vier jaar. Drie jaar geleden bracht hij zelfs al zijn allereerste single uit, namelijk ‘O Lieve Oma’, een ode aan zijn eigen oma Marie Feys. Met de steun van zijn ouders Jean-Christ Decourcelle en Anouschka Verbeke, én heel wat trouwe helpers, stelt Thyadro op zaterdag 12 maart zijn allereerste fanbal voor in zaal O.C. Ter Streye in Sint-Denijs.

De jonge kerel kreeg de zangmicrobe mee van zijn mama Anouschka. Zelf werd hij ontdekt door de Nederlandse zangeres Christina Loreena, die vond dat dit jong kereltje wel heel goed kon zingen. Nog wat heen en weer gepraat werd er een single opgenomen, die in 2019 uitkwam. ‘O Lieve Oma’ werd meteen voor Thyadro een ode aan zijn eigen oma Marie. Wat de toekomst muzikaal brengt, weet hij nog niet, maar nu al staat vast dat er een eerste fanbal wordt gehouden op zaterdag 12 maart met start om 17 uur in zaal O.C. Ter Streye, Rodewilgenstraat 6 in Sint-Denijs. Op de affiche prijken er optredens van Salim Seghers, Danny Diego, Sammy Bergmans, Hans Hanssens, Martine, Nousch, Glenn Robbins, Roberto Black, Wendy Sue, Nicolas en Christina Loreena. (PADI)

Eén kaart kost in voorverkoop 15 euro, aan de deur 17 euro. Gratis glas cava bij het binnen komen. Kinderen betalen in voorverkoop 8 euro en aan de deur 10 euro. Kaarten kan je bestellen op 0468 13 97 26 of door storting op het rekeningnummer BE04 7350 5502 2731. Na betaling is de reservatie geldig.