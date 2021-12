Zwemster Marthe Seynaeve (15) van IKZ breekt records: “Leuk om tegen echte toppers te mogen zwemmen”

Op het Open BK in Leuven kon de Ledegemse Marthe Seynaeve (15) van IKZ in alle zes wedstrijden haar eigen besttijd verbeteren en brak ook nog eens vier clubrecords. Ze kon bovendien telkens in de top 25 eindigen. Het Open BK was vooral om ervaring op te doen en ze had deze sterke tijden dan ook niet zien aankomen.

“Ik ben heel tevreden met mijn resultaten op het Open BK in Leuven. Van sommige tijden had ik niet gedacht dat ik ze nog zou kunnen verbeteren. Naast het verbeteren van de eigen besttijden, kon ik ook nog eens vier clubrecords verbreken”, opent de 15-jarige Marthe Seynaeve uit Ledegem die in het vierde middelbaar Latijn met vijf uur wiskunde volgt aan Prizma Campus College in Izegem. “De wedstrijden die ik in oktober op het Provinciaal Kampioenschap in Brugge gezwommen had, waren wat tegengevallen. Ik had niet echt een doelstelling vooropgesteld voor het Open BK. Voor ons is dit ook niet een van de belangrijkste wedstrijden. Het belangrijkste was gewoon ervaring opdoen met de ander IKZ-zwemmers.”

“Omdat we niet speciaal naar deze wedstrijd hadden toegewerkt zoals voor een Vlaams Kampioenschap of een Belgisch Kampioenschap in de zomer, had ik eigenlijk helemaal niet verwacht dat ik zo’n goede tijden zou neerzetten.”

“Het was een zeer leuke ervaring tegen heel wat oudere topzwemmers en goed om eens te kijken waar je staat, maar natuurlijk kan ik mezelf niet vergelijken met al die toppers. Het was wel leuk om die echte toppers eens aan het werk te zien en met hen te mogen zwemmen.”

Podiumplaats

“Het Vlaams Kampioenschap in februari is de eerstvolgende belangrijke wedstrijd. Daar zou ik heel graag besttijden zwemmen en misschien voor de eerste keer eens op het podium staan. En dan is er uiteraard nog het Belgisch Kampioenschap in de zomer.”

“Het was heel leuk om met enkele andere IKZ-zwemmers deel te nemen aan deze wedstrijd. Ook zij deden het trouwens erg goed in Leuven. Ik wil ook nog graag onze trainer Emmanuel Vanluchene bedanken die ons zeer goed begeleid heeft.”

Ook de andere IKZ-leden die afreisden naar het Open BK in Leuven zetten mooie prestaties neer. Al zeker als je weet dat het een Belgisch Kampioenschap in kort bad in de categorie Open was, en dat er dus een algemeen klassement gemaakt wordt zonder naar leeftijd te kijken. (RV)