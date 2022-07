Zwembad Lago in Kortrijk verhoogt (tijdelijk) tarieven voor zwembeurt

De tarieven om te zwemmen, zowel recreatief als sportief, wijzigen in Lago Kortrijk. De forse stijging van de energieprijzen en de inflatie heeft een zware impact op de exploitatie van de zwembaden die Lago in Kortrijk uitbaat.

Voor 2022 wordt het tekort geschat op 830.000 euro. Daarom stelt de uitbater voor om een tijdelijke energietoeslag door te rekenen vanaf juli. Die toeslag vervalt wanneer de jaarlijkse energiefactuur minder is dan 135 procent van het budget. Het club- en schoolzwemmen blijft gevrijwaard van een prijsstijging. “Een korte beurt bij het schoolzwemmen houden we op 1,60 euro, een middellange beurt op 1,90 euro en een lange beurt 2,20 euro. Het tarief voor clubzwemmen en baanuren blijft onveranderd op 5,40 euro”, aldus Wouter Allijns, schepen van Sport.

Goedkoper met beurtenkaart

Het sportzwemmen wordt dus aangepast, evenals het recreatiezwemmen. Bij het sportzwemmen blijven de tarieven voor kinderen onder de twaalf jaar, voor mensen met een beperking en voor gebruikers boven de 65 jaar dezelfde. Ze betalen 2,80 euro. Wie tussen de 13 en 17 jaar is, betaalt nu 3,50 euro in plaats van 3,20 euro. Volwassenen hoesten 4,50 euro op in plaats van 3,70 euro. Met een tienbeurtenkaart zwem je goedkoper met tarieven tussen 2,30 euro en 3,90 euro. Wie niet in Kortrijk gedomicilieerd is, betaalt tussen 3,50 euro en 5,50 euro. Met een tienbeurtenkaart betaal je dan maximaal 4,90 euro.

Moeilijk voor sommigen

“Je voelt de prijsstijgingen overal, nu ook in het zwembad. Wij komen hier af en toe zwemmen en snappen dat een deel moet doorgerekend worden, maar ik ben bang dat daardoor een deel van het publiek uit de boot valt. Sommige mensen hebben het moeilijk om maandelijks rond te komen. Spijtig dat een prijsstijging ook bij recreatie en sport voelbaar is”, zegt Lore W.