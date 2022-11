Wevelgemse Dolfijnen beleven veel waterpret in De Zwemkom

De Wevelgemse Dolfijnen stellen het goed. De zwemclub groeit en bloeit, dankzij het nieuwe zwembad en omdat ze als recreatieve zwemclub heel wat zwemuren kan aanbieden. Eerder deze maand konden de leden zich met elkaar meten. Elias Ares en Judith Vandamme mogen zich dit jaar kampioen noemen. Op 3 december zwemt de club voor het goede doel: Swim4life zamelt geld in voor de vzw Saying Goodbye, die mensen bijstaat in hun rouw.

De Wevelgemse club prijst zich gelukkig met De Zwemkom, het nieuwe zwembad waar sinds anderhalf jaar een groeiend ledenaantal dagelijks de zwemtechnieken worden aangeleerd.

“Het nieuwe zwembad gaf zeker een boost aan de club”, bevestigt hoofdtrainer Jordi Vanpoucke. “Vooral de Zwemschool, waar jongere kinderen crawl en rugcrawl leren, kent succes. De kinderen komen uit de brede regio: van Zwevegem, over Kortrijk, tot Menen en Wervik. Het nieuwe zwembad is één verklaring, maar ook het gegeven dat wij een recreatieve club zijn, in tegenstelling tot Menen en Kortrijk. De enige recreatieve club in de regio zelfs, nu het zwembad van Wervik gesloten is. En we bieden ook relatief veel trainingsuren aan voor onze zwemmers.”

Ledenstop

De interesse was zo groot, dat de inschrijvingen voor dit jaar vroegtijdig werden afgesloten. De Wevelgemse Dolfijnen telt nu zo’n 250 leden en 12 trainers. Naast de Zwemschool is er ook de Zwemclub, voor de meer ervaren zwemmers.

“De meeste trainers komen uit eigen midden”, zegt Jordi Vanpoucke. “Ook ik begon ooit bij de club als jonge zwemmer. We hebben bovendien een veteranenlichting, de Masters. Als de trainer daar eens niet aanwezig kan zijn, merken we dat enkelen het leuk vinden om zelf een training samen te stellen.”

Recreatief, dus, maar soms ook competitief. Zoals tijdens de voorbije clubkampioenschappen. Algemeen kampioen bij de mannen werd Elias Ares, bij de vrouwelijke Dolfijnen behaalde Judith Vandamme de titel.

Hoogtepunt voor de club wordt het provinciaal kampioenschap, in Brugge eind april. Dan zwemmen ze tegen andere recreatieve clubs.

100 tot 20.000 meter

Een ander hoogtepunt wordt Swim4life, op zaterdag 3 december. Voor 12 euro kan iedereen mee zwemmen voor het goede doel. Je kan ervoor kiezen om honderd meter te zwemmen, wie het iets groter ziet kan maximaal tweehonderd maal honderd meter zwemmen. Allemaal op eigen tempo. De uitdaging is om samen 1.000 kilometer baantjes te trekken.

Na het zwemmen zijn er per inschrijving twee klaaskoeken en een drankje voorzien. Gewoon komen genieten van de sfeer kan natuurlijk ook.