West-Vlaamse zwemmers kronen zich tot Belgisch kampioen

In zwembad Wezenberg in Antwerpen had het voorbije weekend het Belgisch kampioenschap zwemmen plaats, vanaf 15 jaar. De Royal Ostend Swimming Club (ROSC) deed het knap. Xander Hebb en Lotte Vanhauwaert waren er samen goed voor maar liefst acht medailles.

Xander Hebb behaalde onder leiding van het trainersduo Brian Ryckeman en Rik Valcke de nationale titel op de 400 meter wisselslag in 4:33’93. Hij zwom verder naar zilver op de 200 meter schoolslag en brons op de 50 meter en de 100 meter vrije slag. Lotte Vanhauwaert werd op haar beurt tweede op de 100 meter en 200 meter vrije slag en greep een derde plaats op de 50 meter vrije slag en de 200 meter wisselslag.

Voor de Koninklijke Brugse Zwemkring was er onder leiding van coach Stefaan Maene een gouden medaille voor Jasper Aerents op de 100 meter vrije slag, in 22’78. Thijs Van Cleven uit Oostkamp werd knap derde op de 200 meter vlinderslag in 2:04’10. Hij finishte hiermee na de afscheidnemende Louis Croenen (SHARK) als winnaar in 2:03’81 en Logan Vanhuys (RDM), niet de minste zwemmers in ons land.

BZK zette zondag de toon verder op de 4×100 meter wisselslag. Stephan Vanderschrick, Milan Weyts, Thijs Van Cleven en Jasper Aerents zwommen samen naar de Belgische titel, in 3:53’00. Eerder op de 4×100 vrije slag was er tevens goud voor hetzelfde viertal in 3:25’65.

Vorig weekend nam Fernando Dehaudt (GOLD) uit Menen deel aan een etappe van de Franse open water wedstrijden. Hij won de 10 km (1:59’45) en de 5 km in een tijd van 58’10. Op het BK lange baan in Antwerpen was hij goed voor brons op de 400 meter vrije slag in 4:00’84.

Voor de Kortrijkse Zwemkring (KZK) zegevierde Edith Mattens op de 400 meter wisselslag (5:09’39). De talentvolle zwemster uit Izegem werd daarnaast derde op de 200 meter vrije slag in 2:08’87. Bij de 15-16 jarigen was er op de 100 meter en 200 meter schoolslag brons voor Marit Cokelaere. Zij kwam ook in actie op de 4×100 meter vrije slag. Samen met haar ploeggenoten Kato Maes, Jozefien Van Eygen en Annabel Christiaens slaagde het viertal erin om Belgisch kampioen te worden.

RYSC uit Ieper kon rekenen op Miel Verheye met zilver op 50 meter en de 200 meter bij de 15-16- jarigen. In diezelfde leeftijdscategorie was er goud en brons voor Levi Kindt van de Torhoutse zwemclub THOR op respectievelijk de 200 meter en de 400 meter wisselslag. Voor UKZK Zwevegem ging er een zilveren plak naar Seppe Lammens (100 meter vrije slag, 15-16 jaar) en een bronzen naar Elian Mabbe (200 meter vrije slag). (ACR)