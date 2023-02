Voormalig topzwemmer Emmanuel Vanluchene geniet volop van zijn wereldreis: “Waar ik ook ben, mijn hart zal altijd deels in Oostrozebeke liggen”

Hoewel hij net een Belgisch record kwijtspeelde, lacht het leven Emmanuel Vanluchene (30) toe. Samen met zijn vriendin is hij al enkele maanden op wereldreis en momenteel vertoeft het koppel in Australië. “We keren terug naar België in april, maar we denken nog niet te veel na over hoe we ons leven daarna willen aanpakken. Eerst genieten!”

Vorige week haalde Emmanuel Vanluchene zowaar nog eens alle nationale sportpagina’s. Weliswaar niet met een eigen prestatie, maar wel omdat de jonge Stan Franckx zijn Belgische record op de 100 meter rugslag afsnoepte. Emmanuel volgde de wedstrijd vanuit Australië, maar laat er zijn slaap niet voor.

“Het steekt hoogstens een héél klein beetje dat ik een record kwijt ben”, lacht de wereldreiziger. “Eigenlijk gun ik het Stan vooral heel erg. Chapeau voor de progressie die hij maakte. Vorig jaar zag ik hem aan het werk op het BK en samen met nog wat andere zwemmers gingen we achteraf iets drinken. Toen al zei ik hem dat dit record binnen zijn mogelijkheden lag. (lacht) Alleen had ik niet gedacht dat hij het al zo snel zou flikken.”

Nog acht records

Dat Emmanuel er niet wakker van ligt, is logisch. Ook nu heeft hij nog acht Belgische records op zijn naam staan, drie individuele en vijf met een aflossingsploeg. Met vier WK-deelnames, tien EK’s en zelfs twee Olympische Spelen kan hij dan ook op een rijkgevulde zwemcarrière terugblikken.

“De topsport ligt misschien wel achter mij, maar zwemmen blijft wel een deel van mijn identiteit. Ook nu probeer ik nog driemaal per week in het water te liggen en volg ik de clubs die ik trainde in België nog op de voet. Mijn sessies beperken zich wel tot een tweetal kilometer, wat vroeger ongeveer een opwarming was. Daarnaast ga ik ook geregeld lopen. Na mijn zwemcarrière probeerde ik het zelfs even als triatleet, maar die overstap bleek toch te moeilijk. Veel kleine blessures staken de kop op, waardoor het snel duidelijk was dat ik nooit het topniveau zou halen dat ik ambieerde.”

Klusjes in Australië

Hoe nauw het zwemmen hem ook aan het hart ligt, de voorbije maanden heeft Emmanuel compleet andere prioriteiten. Samen met zijn vriendin Fee Lampaert vertrok hij in september namelijk op wereldreis. Momenteel verblijft het koppel in het bloedhete Australië. Als zwemmer zag hij in het buitenland enkel de zwembaden en hotels, maar dat compenseert Emmanuel nu ten volle.

“Eerst trokken we met onze omgebouwde camper – die de mooie naam Lucy kreeg – door de Balkan en andere stukken van Europa. Daarna volgde een volledige maand in Nieuw-Zeeland, waarbij we het volledige land doorkruist hebben. En nu is Australië dus aan de beurt!”

“Op dit eigenste moment verblijven we bij een koppel tachtigers dat aan permacultuur doet. We helpen elke dag twee tot vier uurtjes met verschillende klussen, vooral in de grote tuinen. In ruil krijgen we gratis accommodatie, eten en drinken. In Australië is er een volledig platform uitgewerkt om op die manier te kunnen reizen, namelijk Help X.”

“Het is enerzijds nodig om wat op het budget te letten, maar anderzijds is het ook een fantastische manier om de cultuur te leren kennen. Er rest ook ruim voldoende tijd om de omgeving uitgebreid te verkennen. Helaas nemen we binnenkort afscheid van deze mensen. We gaan nog even naar Melbourne en vliegen dan op 10 februari richting Indonesië.”

(Lees verder onder de foto)

Het sportieve koppel trok eerst met de camper door Europa. © GF

Emmanuel en Fee geven een inkijk in hun avonturen op de Instagrampagina ‘Jackie The Hammock’, genoemd naar hun hangmat. Daar zag je Emmanuel deze week bijvoorbeeld didgeridoo spelen. “Ook in Indonesië, onze laatste bestemming, willen we de lokale cultuur optimaal opsnuiven”, vertelt Emmanuel.

“We zijn vooral benieuwd naar de spirituele cultuur daar en de keuken natuurlijk. Dat laatste is zeker voor Fee belangrijk. Niet alleen nam ze ooit deel aan ‘Mijn Pop-uprestaurant’ op VTM, ze heeft gewoon ook een grote voorliefde voor natuurlijke producten en alles dat met gezondheid te maken heeft.”

“Ook voor haar is deze trip trouwens ideaal om wat afstand te nemen van het leven als sporter, want tot voor kort was ze kapitein van het nationale waterpoloteam. Dat hebben we dus gemeen. Wij zijn op dit moment anderhalf jaar samen, wat misschien nog niet zo enorm lang is. Door deze speciale reis heb ik echter wel het gevoel dat we elkaar in die tijd al heel goed kennen.”

Terugkeer naar België

Hoewel Emmanuel vol passie spreekt over de wereldreis, is de terugvlucht naar België toch al geboekt. Op 11 april keren ze terug, al is het nog afwachten welke plannen dan hun pad kruisen. Na zijn topsportcarrière was Emmanuel alvast actief als leerkracht en zwemtrainer, dus is het mogelijk dat hij opnieuw daarvoor kiest.

“Eerlijk is eerlijk: we weten het eigenlijk nog niet goed. Het zou best kunnen dat we iets willen doen met de inzichten en ervaringen die we hier hebben opgedaan. Daarom zijn we ook hier, om te ontdekken van welke dingen we energie krijgen. Maar we hebben ook allebei een job – ik als leerkracht, Fee als marketeer – waarin we normaal vlot weer aan de slag moeten kunnen. We denken vooral nog niet te veel na over hoe we ons leven na april willen aanpakken en willen eerst optimaal genieten van de reis.”

“Naar Oostrozebeke keer ik uiteraard wel nog sowieso terug. Misschien niet om te wonen, maar zeker op familiebezoek. Als ik in België ben, blijft het altijd de absolute place to be. Mijn ouders en beide zussen wonen er, net zoals zowat de volledige familie. Daardoor zal mijn hart altijd deels in Oostrozebeke blijven liggen, zelfs als ik aan de andere kant van de wereld ben.”