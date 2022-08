Vijf atleten van Vrije Zwemmers Oostende naar World Games in Finland

De CSIT World Sports Games is een internationaal sportevenement dat om de twee jaar wordt georganiseerd. De eerste editie vond plaats in 2008, als opvolger van de Internationale Arbeidersolympiade. Van 24 tot 28 augustus worden in de Finse stad Oulu, de World Swimming Championships 2022 georganiseerd met deelname van een Belgische selectie, waaronder vijf leden van de Vrije Zwemmers Oostende.

“Je kunt het een officieus WK voor de jeugd noemen, zwemmen voor amateurs op topniveau”, vertelt Stijn Loncke, trainer van Vrije Zwemmers Oostende. “Vijf leden van onze club hebben de vereiste minimumtijden gezwommen en mogen België vertegenwoordigen. Noor Loncke komt uit in de 200 m vlinderslag en Evelyne Eggert in de 200 m schoolslag, Camille Tommelein zwemt de 50 m en 100 m vrije slag. Ofelia Schillewaert en Femke De Cuyper zijn geselecteerd voor de 200 m en 400 m vrije slag.”

“Uiteraard hoop ik dat ze zich kunnen onderscheiden op dergelijk niveau, wat natuurlijk fantastisch zou zijn. We hebben momenteel 273 leden in de club en dat is onze limiet. Eventuele nieuwe leden komen op een wachtlijst. Voor de club zijn alle leden belangrijk. Als trainer ben ik zeer trots dat vijf van onze atleten, vijf talentvolle dames, ons land mogen vertegenwoordigen in Finland. De jongste, Femke, heeft veel talent, maar we leggen vooral geen nodeloze druk. Voor onze vijf jonge dames is het vooral de bedoeling dat ze genieten van hun internationale selectie en veel ervaring opdoen.”

Acht landen

Naast België nemen nog zeven andere landen deel aan de zwemwedstrijden: Nederland, Oostenrijk, Italië, Israël, Iran, India en Finland. Het evenement geeft de deelnemers de kans om, naast het sportief luik, ook cultuur, taal en trainingstechnieken uit te wisselen en internationale vriendschappen te smeden.