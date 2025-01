Vico Delie zwemt naar Belgisch jeugdrecord: “Volgend groot doel is Vlaams kampioenschap in groot bad”

Vico Delie (13) uit Poelkapelle mag op een sterk zwemjaar terugblikken. De zwemmer van ISWIM zwom op de 200 meter vrije slag in Sint-Niklaas als eerste 13-jarige Belg ooit onder de twee minuten. De volgende grote afspraak is het Vlaams kampioenschap in Antwerpen.

Vico Delie zit in het tweede middelbaar in het Lyceum in Ieper. Samen met zijn ouders en broer woont hij in Poelkapelle. “Ik leerde een achttal jaar geleden zwemmen en sloot me daarna aan bij de zwemclub”, vertelt Vico. “Eerst recreatief en na enkele jaren werd ik competitief zwemmer. Tot het vijfde leerjaar combineerde ik het met voetbal bij VK Langemark-Poelkapelle. Uiteindelijk werd de combinatie te druk en moest ik kiezen. Ik heb zes zwemtrainingen per week. Mijn hoofdtrainers zijn Martine Lepla en Charlotte De Geeter, maar ook alle andere trainers van ISWIM helpen me dagelijks te verbeteren.”

Vico groeide uit tot de nationale top in zijn leeftijdscategorie. Er volgde eremetaal op het Vlaams en Belgisch kampioenschap. Voornamelijk op de vrije slag, maar ook op de wisselslag. In Sint-Niklaas zwom hij net voor Nieuwjaar 1’59’’98 op de 200 meter vrije slag. Zo dook hij als eerste Belgische 13-jarige onder de twee minuten. “Ik was uiteraard heel tevreden met deze unieke prestatie. 200 meter vrije slag is twee minuten sprinten, op het einde ben je wel kapot.”

Vorig weekend won Vico nog een provinciale zwemmeeting in eigen zwembad in Ieper. Nu stoomt hij zich klaar voor het volgende grote doel: het Vlaams kampioenschap in groot bad in Antwerpen. “Dat is over enkele weken. Hopelijk kan ik daar opnieuw winnen. Een podiumplaats is sowieso het eerste doel.”

Papa Dries Delie is een van Vico’s trouwste supporters. Intussen schoolde hij zich ook om tot official. “Samen met mijn vrouw en onze andere zoon Vince volgen we Vico overal. Aangezien ik steeds aanwezig ben, engageerde ik me als tijdsopnemer. Ze zijn steeds op zoek naar mensen voor deze taak. Vico heeft de laatste jaren flinke stappen gezet, maar het blijft moeilijk in te schatten waar dit zal eindigen. We blijven er nuchter bij. Vico’s doel is om volgend jaar eventueel de overstap te kunnen maken naar de Topsportschool.”