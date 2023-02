Tieltse sportclubs dragen gesloten zwembad ten grave met rouwboodschap

Dat het zwembad van Tielt door betonrot en andere mankementen definitief gesloten blijft zet kwaad bloed bij de sportclubs en zwemmers die er gebruik van maakten. Zij reageren ontgoocheld en boos op de beslissing en verwijten het huidige en vorige stadsbestuur nalatigheid in het dossier. Zaterdag ontvouwden ze een spandoek met rouwboodschap aan het zwembad.

Kristof Van De Keere van Inofec Triatlon Team Tielt las een open brief voor en die was uitermate scherp. “Al meer dan 5 jaar wist men dat er iets grondigs moest gebeuren. Maar er werd ons al die tijd zand in de ogen gestrooid en de staat van het zwembad werd alsmaar erger, waardoor we nu voor voldongen feiten staan”, zegt hij. “Maar geen nood, want het stadsbestuur laat weten dat het de getroffen zwemmers en verenigingen niet aan hun lot overlaat, en de reeds bestaande ondersteuningsmaatregelen worden verdergezet. We danken de stad Tielt, maar dat is dan ook het minste dat ze kunnen doen. Uiteindelijk zijn de kosten daarvoor miniem vergeleken met het onderhoud en eventuele herstel van een zwembad dat men zou moeten betalen. “

Wat de clubs vooral stoort in de communicatie van de stad is volgens hen het negeren van de sociale impact van hun beleid. “We hebben in al die tijd dat we zwommen in Tielt amper een politicus gezien die eens naar het zwembad kwam uit interesse, om de sfeer op te snuiven”, zegt Kristof. “Het zwembad was een laagdrempelige ontmoetingsplaats voor zowel jong als oud, recreatieve of actieve sporter… Het was een plek waar je een gezellige babbel kon hebben met elkaar, met de goedlachse en steeds nabije redders… Een plek om tot rust te komen. Godzijdank dat we het zwembad nog hadden tijdens de coronaperiode.”

Sluiting grote impact

“Maar nu zijn we dus ons biotoop kwijt en de stad lijkt dus niet te beseffen wat voor soort gevolgen dit heeft. Het zwembad is niet te vervangen door een luttele toegift van het stadsbestuur aan de scholen, verenigingen en particulieren. Wij ervaren nu al de impact van de sluiting van het zwembad voor onze clubs. Overvolle zwembaden in de buurt, vechten voor een baantje, … trainingsschema’s die niet degelijk kunnen uitgevoerd worden, en rustig zwemmen is er ook niet meer bij. Waar zijn de senioren die elkaar vonden in het zwembad van Tielt om er rustig baantjes te trekken, en achteraf nog eentje te drinken in de cafetaria? Weg… “

“De situatie kunnen we op dit moment niet veranderen, dat beseffen we. Maar we vinden wel dat we een signaal moeten geven naar het stadsbestuur dat het zwembad al jarenlang verwaarloosd werd en dat er niets aan gedaan werd en dat wij dus zeer teleurgesteld zijn in het beleid hieromtrent. Dit signaal brengen we vanuit de clubs”, besluiten de triatleten, samen met de Tieltse Zeeduivels.

(vadu)