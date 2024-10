Talentvolle leden van zwemclub Thor door stadsbestuur Torhout gehuldigd

Zwemclub Thor heeft met zijn getalenteerde, jonge zwemmers schitterend gepresteerd op de Belgische kampioenschappen.

Zopas werden de succesvolle leden van de club in het stadskantoor door het stadsbestuur gehuldigd. De volgende zwemmers behaalden een of meerdere medailles: Mary Lammens, Chloë De Bruycker, Juliette Vandekerckhove, Lieze Desmet, Levi Kindt, Bas Claerhout, Bere Waerniers, Leendert Desmet, Wout Pirlet en Korneel Houwen. Ze werden tijdens de stedelijke plechtigheid figuurlijk in de bloemetjes gezet.

Samen met hun begeleiders, trainers en het bestuur van de club kregen ze ter afronding een receptie aangeboden. De knappe prestaties werden neergezet op de Belgische jeugdkampioenschappen voor 11- tot 14-jarigen en de Belgische kampioenschappen voor zwemmers vanaf 15 jaar.

(foto JS)